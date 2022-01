Exploración offshore: la Justicia aceptó dos amparos y detuvo la actividad

La titular de la Fiscalía N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, aceptó dos recursos de amparo presentados por un individuo particular y por una organización ambiental y detuvo la exploración sísmica y la explotación petrolera offshore frente a las costas bonaerenses, como había aprobado el Gobierno nacional a fines del año pasado, hasta que se realice una evaluación ambiental estratégica de la actividad.

De esta manera, la iniciativa impulsada por el decreto nacional 900/21 y por la resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Juan Cabandié, que busca iniciar las tareas de reconocimiento para extraer petróleo del subsuelo marino, sufre un nuevo revés que se suma al rechazo social que ha generado en distintos sectores de la población, que ya han realizado manifestaciones y protestas para manifestar su descontento.

La demanda interpuesta por el ciudadano solicitaba la suspensión de la exploración “hasta tanto se obtuviera la declaración de impacto ambiental” para garantizar “el acceso a la información pública” de la comunidad del partido de General Pueyrredón. Con este fin se solicitó la intervención de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDQ), de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para “la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto, correspondientes”.

Por su parte, el recurso interpuesto por la Organización No Gubernamental, que en un primer momento fue presentado como un hábeas corpus y que fue rechazado en primera instancia, pero luego reencausado como un amparo, destaca “la amenaza actual e inminente sobre todos los ejemplares de Ballenas Franca Austral (…) por las emisiones sonoras perturbadoras que generarán las prospecciones sísmicas sobre la Cuenca Norte del Mar Argentino”.

El fallo de la fiscal Mazzaferri consideró oportunas las presentaciones ya que la aprobación de la actividad petrolera, aseguró en su dictamen, no brindó los informes de impacto ambiental correspondientes, no contó con la realización de todos los estudios adecuados requeridos y no evaluó satisfactoriamente el impacto que la actividad podría tener sobre la fauna marina del océano argentino.

La aprobación de la exploración de petróleo off shore, en áreas ubicadas a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, genera nuevas disputas entre el gobierno del Frente de Todos (FdT), sectores de la oposición y la sociedad civil por sus posibles consecuencias negativas sobre el ecosistema costero. A pesar de las movilizaciones que se han registrado en contra, y de que el propio intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, también presentó un recurso judicial que espera resolución, las administraciones de Alberto Fernández y de Axel Kicillof continúan adelante con una iniciativa que, consideran, generará puestos de trabajo y divisas para el país.