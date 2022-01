Galli: “Voy a trabajar para que Santilli sea candidato a gobernador”

CARILÓ (Enviada) El intendente Ezequiel Galli no está de vacaciones, pero dejó por un fin de semana Olavarría para visitar en Pinamar a su amigo Martín Yeza y a Agustín Forcheri, funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien vacaciona en estas playas. Como el pinamarense, es parte de la tropa de dirigentes que llegó al gobierno municipal con la ola amarilla de 2015. Aún no definió si intentará otra reelección en 2023, pero sí tiene claro dónde estará parado en la contienda por la sucesión de Axel Kicillof: “El Colo Santilli va a ser un gran candidato y voy a trabajar para que eso suceda”, dice a Letra P sentado a una mesa de la cafetería Havanna, en el centro de la exclusiva Cariló. Dice que el flamante diputado por Buenos Aires tendrá el liderazgo en la provincia y Horacio Rodríguez Larreta, en la nación; que no existe ninguna mesa judicial, que hay una campaña en contra del procurador Conte Grand y que a él no lo espiaron. Destaca puntos de encuentro con José Luis Espert, encorseta a María Eugenia Vidal en la Ciudad y define al expresidente Mauricio Macri como alguien “de referencia y de consulta permanente”.

-¿Qué balance hace de 2021?

-Positivo a nivel político. Ahora, con la tercera ola, pero con pocos casos internados. Evidentemente, la vacuna ha hecho un gran trabajo en inmunización de la población.

-¿Implementó el pase sanitario?

-No. Iba a afectar las actividades económicas y con el nivel de ocupación de camas no lo vimos necesario.

Galli, en diálogo con Letra P. (Fotos: Ignacio Amiconi)

-¿Se ha reunido con el gobernador, con los nuevos ministros?

-No. Hay una mesa de diálogo de algunos intendentes nuestros con Martín Insaurralde por cuestiones más operativas.

-¿Cómo lo afectan los cambios en el gabinete?

-Es bueno que un intendente asuma roles en los gabinetes porque entienden la situación de los jefes comunales.

-¿Hay nuevos líderes en el PRO?

-El Colo Santilli y Horacio (Rodríguez Larreta) van a tener liderazgos en la provincia y en la nación. Trabajaremos en el fortalecimiento de la unidad de Juntos, para volver a ser gobierno en 2023.

-¿Vidal y Mauricio Macri qué roles tienen?

-María Eugenia tendrá un nuevo rol en el espacio dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mauricio es el creador del espacio y tiene todos los laureles para ser alguien de referencia y de consulta permanente.

-¿Lo sorprendió la decisión de Vidal?

-No. Es como el pase de (Axel) Kicillof a la provincia, pero a la inversa. Quienes tienen un rol protagónico fuerte, hoy están en un lugar y mañana, en otro. Ella hizo una gran gestión como gobernadora.

-¿Comparte su postura respecto a las reelecciones?

-El espíritu de la ley era limitar las reelecciones indefinidas y con esta nueva ley realmente se logró.

-¿Va a ser candidato a intendente en 2023?

-No lo tengo definido.

-Nombró a Santilli para la gobernación, ¿no habrá intendentes candidatos?

-Hay muchos intendentes que tienen intenciones, pero no tengo dudas de que, después de lo que pasó en 2021, el Colo va a ser un gran candidato y yo voy a trabajar para que eso suceda.

-¿No habrá internas?

-Siempre hay lugar. Es sano. Que también esté Cristian Ritondo como posible candidato habla de que tenemos muchas figuras de peso.

-¿Le molesta que Gerardo Morales se diferencie y pida hacerse cargo de la deuda?

-Morales tiene espalda para hacer declaraciones de ese tipo. Yo no comparto su visión. El endeudamiento que ha generado el kirchnerismo es escandaloso. Hay que sentarse con el gobierno y colaborar para salir de este embrollo, pero si no hay plan económico, si no hay reglas claras, si no hay rumbo no tiene ningún sentido. La foto para la tribuna no sirve.

-¿Hay una estrategia del radicalismo para despegarse de algunas decisiones del PRO?

-No creo. Tenemos la misma visión del país y compartimos los mismos valores.

-¿Los liberales deben estar adentro de Juntos?

-Todo espacio político que quiera lo mismo para Argentina tiene que estar en el mismo lugar.

-¿En qué se identifica con los liberales?

-En muchas cosas, pero en otras no. Comparto muchos criterios con (José Luis) Espert.

-¿Hubo mesa judicial durante el gobierno de Vidal?

-No. Están tratando de llevarse puesto al procurador Julio Conte Grand. Tratan de que las víctimas sean los mafiosos, estamos volviendo a épocas de impunidad.

-En el video, el exministro Villegas habla de un acuerdo entre jueces, el procurador, funcionarios para armar causas…

-No estamos de acuerdo con mesas judiciales, con acuerdos... la división de poderes es clave en una república, en una democracia y también es lo que estamos peleando. Si se demuestra que hay una mesa judicial, quien tenga responsabilidades tendrá que hacerse cargo.

-¿Lo sorprendieron esos videos?

-Sorprende que los elementos de la AFI se hagan públicos.

-¿Lo sorprende que los espiaran?

-Sí, claro. El trabajo de la AFI viene muy cuestionado desde hace muchos años. No tengo dudas de que a ninguno de nosotros nos han perseguido o espiado.