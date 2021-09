Losada cruzó a Macri por su apoyo a Angelini: "No regalemos una banca a CFK"

La precandidata a senadora nacional en la interna de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, cruzó públicamente al expresidente Mauricio Macri y le cuestionó su apoyo a la precandidatura de Federico Angelini, uno de sus rivales en la carrera por la Cámara alta, porque, asegura, podría significar la pérdida de una banca para JxC en Diputados a manos del kirchnerismo.

"Si no dejamos atrás a Cristina (Fernández) y lo que ella representa este país no tiene futuro, por eso me sorprende el apoyo que está haciendo a la precandidatura de Federico Angelini", disparó Losada en un video que circula por redes sociales y WhatsApp. La periodista le habla de manera directa a Macri y le advierte que si Angelini asumiera como senador "podría entregar su banca de diputado nacional al kirchnerismo".

"Si se activa esa sucesión, el kirchnerismo hará todo para que esa banca la ocupe quien fuera sexta en esa lista y hoy es aliada al Gobierno", afirma Losada, en referencia a la diputada provincial Cesira Arcando, del Partido Fe, quien formó parte de la lista de Juntos por el Cambio en 2019 pero tras un reacomodamiento de su partido a nivel nacional, hoy es cercana al Frente de Todos.

"La banca está en riesgo, es indiscutible. Están siendo inocentes o irresponsables porque el kirchnerismo siempre va por todo. Y ya hay antecedentes y proyectos que favorecen el reemplazo de varón por mujer hasta que la cámara este 50 % de cada género", asegura Losada y lanza un fuerte mensaje al expresidente: "Evitemos que por un favoritismo en la interna el kirchnerismo se quede con una banca en la Cámara de Diputados que hoy es de Juntos por el Cambio, con cualquiera de los otros precandidatos no hay riesgo de regalarle nada a Cristina".

Y continúa: "Somos muchos los que dejamos todo porque creemos que esta elección es trascendental y no trata de quién defendió más a su gobierno, esta elección define si frenamos a Cristina Fernández de Kirchner o le dejamos otra vez la puerta entreabierta,en el 2019 la subestimamos y nos costó la derrota". "Además de ser duros en las declaraciones, le pido que seamos firmes cuidando cada banca", cierra Losada.