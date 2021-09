Un puñado de intendentes sale a respaldar a Fernández

En medio de la crisis de gobierno desatada este miércoles tras la presentación de las renuncias de ministros del gobierno nacional que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner, un puñado de intendentes manifestó en redes sociales su apoyó al presidente Alberto Fernández. Picaron en punta un grupo de jefes comunales particularmente no kirchneristas, como Alberto Descalzo (Ituzaingó), Julio Zamora (Tigre) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). Luego lo hizo también el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien posicionándose en el medio apoyó al primer mandatario al mismo tiempo que justificó la movida de los funcionarios K.

La serie de tuits comenzó cerca de las 20. Los primeros fueron Descalzo y Zamora. “Hoy es fundamental fortalecer la unidad del Frente de Todos y la vocación transformadora del peronismo en el gobierno, priorizando el bienestar de los argentinos y las argentinas. Hoy, más que nunca, apoyamos las medidas que el Presidente de la nación, Alberto Fernández, considere para que la Argentina se ponga de pie”, dijo el intendente de Ituzaingó. Y agregó “La prioridad es reactivar la economía, generar empleo, recuperar la capacidad de consumo de los trabajadores y de los más humildes y, en el marco de la pandemia, cuidar la salud de todos y todas”.

Más escueto, Zamora manifestó: “En este tiempo difícil, quiero expresar mi apoyo a nuestro presidente Alberto Fernández. Bajo su conducción, vamos a seguir trabajando unidos para la reconstrucción de la Argentina”.

Lo mismo hizo Gray, distanciado del gobierno luego de su pelea con Máximo Kirchner por el PJ bonaerense: “En estos momentos, es fundamental ayudar a consolidar la gestión del presidente Alberto Fernández por el bien de nuestro país y de todas y todos los argentinos”.

Quién más se explayó y buscó caminar por el medio fue Menéndez. Pidió “unidad, humildad, serenidad, generosidad” y “aceptar el mensaje de las urnas, actuar en consecuencia, cambiar el rumbo en lo que sea necesario, profundizar lo que se hizo bien, trabajar muy fuerte para cumplir con el programa de gobierno que le presentamos a la sociedad argentina en 2019 antes de que apareciera la pandemia, no dividirnos por ningún motivo, respaldar sin restricciones ni medias tintas al Presidente, a todo su Gabinete y al Frente de Todos”.

También podés leer Abroquelado, el albertismo delibera en la Rosada, agita respaldos y convoca a la Plaza

Sin embargo, el jefe comunal de Merlo buscó justificar también la reacción de los ministros que presentaron la renuncia. “La decisión de los compañeros ministros en Nación y Provincia que pusieron a disposición su renuncia luego de las Paso es un gesto de apoyo sin condiciones y humildad entendiendo que lo más importante es el proyecto y que nadie es imprescindible para que el Presidente y el Gobernador tomen decisiones respecto de sus equipos”. Y cerró: “De una actitud noble quieren inventar una crisis. No entrar en el juego de los miserables de la política. No dejar que las operaciones mediáticas instalen un caos que no existe. A trabajar el triple por el maravilloso Pueblo Argentino”.