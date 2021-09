Diferencias entre halcones y palomas traban un pronunciamiento de JxC

Así como el domingo los socios de Juntos por el Cambio (JxC) se sorprendieron por la magnitud de la derrota del oficialismo, este miércoles analizaron pronunciarse para capitalizar la crisis interna del gabinete del presidente Alberto Fernández luego de que ministros y funcionarias que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pusieran sus renuncias a disposición del jefe de Estado. La opción no prosperó, porque un sector no quiso echarle más leña al fuego, pero detrás de ese silencio institucional la dirigencia del espacio dio rienda suelta a sus lecturas.

Cada una de ellas revela que no hay una postura común del principal espacio opositor. Cerca del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvieron silencio ante las consultas de este portal, pero un integrante de su equipo definió la situación como "muy delicada y peligrosa"; casi el mismo tono que adoptaron en el interbloque de JxC en la Cámara baja. "Ojalá solucionen pronto la interna que se les desató, porque esto no le sirve a nadie", confió un integrante del bloque macrista que lidera Cristian Ritondo. Su par de la UCR y titular del interbloque, Mario Negri, usó su cuenta de Twitter para pedir cautela. "El FdT debe resolver sus diferencias internas sin hacerle más daño a la Argentina. Hay un país que se expresó contundentemente en las urnas y exige soluciones a sus problemas. El oficialismo debe actuar con máxima responsabilidad", posteó.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, dijo en declaraciones televisivas que "en el peronismo se están queriendo comer entre ellos". “Lo primero que deberían preguntarse es qué les pasa con la sociedad que han perdido ese piso histórico. Segundo, en el peronismo, en vez de fortalecer a su gobierno en una situación como esta, se están queriendo comer entre ellos. La responsabilidad de la gobernabilidad de su gobierno es de ellos”, consideró.

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reactivó su creencia sobre un Fernández sitiado por el kirchnerismo: “Esto es un golpe de Estado. Un vicepresidente no le puede indicar a un presidente a quién pone y a quién saca. Si ellos ganaban, ella iba a decir que la victoria era de ella. Se están queriendo correr de una derrota que es claramente de Cristina Fernández y La Cámpora”, le dijo la fundadora de la CC a Radio Mitre. Opinó que el Presidente “tiene que resistir” porque “la sociedad votó la República, que la República se sana con más república y menos violencia”. En la misma línea, el titular del partido, Maximiliano Ferraro, afirmó que “es un claro golpe interno de gravedad institucional que está llevando adelante la vicepresidenta. Nosotros vamos a tener una postura institucionalista”.

El titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, fue casi en la misma línea de Bullrich. “Si hay algo que Cristina no sabe hacer es perder. Las PASO destruyeron al Frente de Todos y la vicepresidenta lo hace notar renunciando a todos los ministros suyos. Ahora el Presidente deberá demostrar cuánto manejaba él y cuánto manejaba ella”, disparó el diputado nacional que ahora pelea por una banca en el Senado.

De la lista porteña para Diputados que lidera la exgobernadora María Eugenia Vidal se expresó su compañero radical, Martín Tetaz. "Cuanta más inestabilidad política haya en el oficialismo, mas claro tenemos que explicar y contar cómo es la Argentina en la que vamos a vivir desde 2023. La certeza del cambio es la mejor contribución que puede hacer hoy la oposición", arengó el economista.

La diputada Paula Oliveto, tercera en la misma boleta, también utilizó su cuenta de Twitter para alimentar la idea del albertismo sitiado que sostiene Carrió: "No se confundan, nadie renunció de manera indeclinable. Están apretando a Alberto para sacar a los ministros que no quiere Cristina. Lo hicieron públicamente, haciendo daño. Juegan con nosotros arruinando todo. Queremos paz, no poderosos midiéndose el poder jugando con nuestra vida".

Graciela Ocaña, que busca otro mandato como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, plasmó el punto de vista de Confianza Pública, uno de los socios menores de JxC. "En un país serio las renuncias son indeclinables. Dejen de lado el ajedrez interno. Se están matando por ver quien tiene el poder y en medio están los argentinos. No escucharon el grito de las urnas. La gente pide que solucionen sus problemas. ¡No generen una crisis institucional!", reclamó.