Vidal: "No es una elección definitiva pero es un basta al atropello"

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal afirmó que si bien el resultado de las primarias no se trata de "una elección definitiva" representa "un basta al atropello" que atribuyó al oficialismo, al tomar la palabra en el búnker de Costa Salguero, el histórico espacio de Juntos por el Cambio, tras conocerse los primeros datos oficiales que daban ganadora a su boleta en la interna y a la coalición en el distrito.

Su primer agradecimiento fue para Horacio Rodríguez Larreta por su confianza y porque señaló que "refleja una forma de ser y de ejercer el poder"; mientras que en segundo lugar apareció mencionado el expresidente Mauricio Macri "por acompañar y porque fue quien empezó con esta forma de gobernar hace 14 años" y rápidamente sonó un "Mauricio, Mauricio".

También hubo agradecimientos para Martín Lousteau, Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein y destacó que la mayor fortaleza estuvo en la "unidad en valores". Y entre esos nombramientos hubo uno especial para un emocionado Esteban Bullrich "por ser ejemplo de unidad y temple".

"Nos eligieron para liderar, esto no solo pasa en la ciudad también pasa en todo el país. No es una elección definitiva, hay mucho dolor pero esta noche hubo un primer paso y empezamos a ver que hay argentinos que quieren vivir mejor. Esta noche los votantes dijeron falta menos para tener un bloque opositor en el congreso, falta menso pero ya no hay marcha atrás", expresó Vidal.

En ese sentido, dijo que de cara a noviembre "la tarea es terminar con la arrogancia, la prepotencia para siempre" y señaló que "la responsabilidad es hacerlo juntos con Adolfo y Ricardo", en referencia a sus competidores en la interna de Juntos por el Cambio.

"Quedarse al costado no es opción", finalizó la exgobernadora desde el escenario del búnker opositor y cuando en la Ciudad estaba el 94,44% de los votos escrutados y Juntos por el Cambio se imponía con el 48,27% seguido por el Frente de Todos con 24,62% de los votos.