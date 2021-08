Fernández, sobre el cumple-gate: “Lamento lo que ocurrió; no volverá a ocurrir”

El presidente Alberto Fernández rompió el silencio este viernes en Olavarría y se refirió al escándalo por el festejo de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en Olivos, durante la cuarentena. “Lamento lo que ocurrió; no volverá a ocurrir”, dijo el mandatario en el arranque de su discurso.

“Nunca quise esconderme detrás de nadie, nunca he sido un careta”, indicó al principio de los cuatro minutos que le dedicó al tema sobre el que se montó la oposición desde que se dio a conocer la foto, en la que se lo ve junto a su pareja y a otras catorce personas en torno a una mesa, violando las restricciones dispuestas por él mismo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Citando al expresidente Néstor Kirchner y aludiendo a quienes lo acompañaban en el escenario, el gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa y Eduardo de Pedro, y demás dirigentes dijo que son “hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes”, y que, debido a las restricciones que exigió la pandemia, “Olivos se convirtió casi en una ciudad, porque allí iba gente que tenía problemas, que necesitaban ser oídos”.

“Viví todo ese tiempo en un gran vértigo que me hizo tener reuniones con cientos de personas. Tenía que escuchar para ir resolviendo problemas”, explicó Fernández. Y remarcó que, cuando se lo pidieron, hizo público “los registros de entradas a Olivos”.

Fue allí que hizo referencia explícita al festejo en cuestión: “El 14 de julio, Fabiola convocó a una reunión que no debió haberse hecho. Lamento lo ocurrido”, dijo. Y más: “Debía haber tenido más cuidado, cuidados que evidentemente no tuve”. “Lamento lo que ocurrió, no volverá a ocurrir”, reiteró. Agradeció los aplausos y dio por cerrado el tema.

El primer funcionario del gobierno nacional que se refirió al tema fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En la mañana de este viernes, redujo el cumple-gate a “un descuido” y aprovechó para contraatacar denunciando “oportunismo político” de la oposición, que impulsa juicio político contra el primer mandatario.

“Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado, que estuvo mal. Olivos en esos días funcionaba como el centro de operaciones y mucha gente entraba y salía: ministros, funcionarios, epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social, que no debió haber ocurrido”, afirmó el ministro coordinador y cerró: “Sobre eso, mucho más para agregar no hay”.