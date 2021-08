Para Manes, el juicio por el cumple-gate será en las urnas

Mientras el ala dura de la oposición arenga con el juicio político y el Gobierno busca bajarle el precio al escándalo por el festejo de cumpleaños en Olivos en plena cuarentena, en el espacio que impulsa la lista liderada por Facundo Manes focalizan en el reclamo de explicaciones y disculpas presidenciales, a la vez que enfatizan en que las próximas elecciones legislativas son la oportunidad para que la ciudadanía sancione con su voto actitudes de este tenor.

“(Hay que) Repudiar y marcar la falta de ejemplaridad y la hipocresía”, remarcan en el búnker del neurólogo sobre su posicionamiento ante la violación del DNU presidencial por parte del propio presidente Alberto Fernández para celebrar, en julio de 2020, el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez. No irán por el camino del juicio político que plantean diputados PRO del ala dura. Sí, por “el juicio de las urnas”. “Los ciudadanos tenemos una oportunidad de aplicar una sanción, y es con el voto popular el próximo mes”, recalcaron a Letra P en el entorno de Manes.

En esa línea, al referir a la “revolución ética en Argentina” que pregona el espacio, sostienen que la igualdad ante la ley es “una de las bases del espíritu de vida republicano y democrático”, por lo cual “el Presidente debe dar explicaciones y pedir perdón”.

El propio candidato de Dar el Paso se manifestó al respecto en las redes: “La foto confirma algo que los ciudadanos ya sabíamos: liderazgos que dicen una cosa y hacen otra. Una total falta de respeto y de empatía”. Con dardos más afilados, se sumó una de las integrantes de su lista, Margarita Stolbizer: “Qué drama de Argentina. Elegir corruptos que se llenan los bolsillos a costa del estado y de los pobres. Que después te dejan inútiles y mentirosos para salvarse de la cárcel. Son una casta que se cree por encima de la ley y del resto. No hay otra forma de ver el escándalo de Olivos”, tuiteó la líder del GEN.

Por su parte, quien secunda a Manes en la lista de Dar el Paso, Danya Tavela, subrayó en declaraciones a Letra P: “El Presidente y quienes lo acompañaron en el festejo deben pedirnos disculpas a todos los argentinos. La política tiene que predicar con el ejemplo. Los cargos públicos conllevan el deber de cumplir ejemplarmente con las responsabilidades asignadas”.

Ante eso, la dirigente de Evolución pidió “reflexionar sobre por qué algunos políticos en Argentina creen que pueden hacer aquellas cosas que están prohibidas para el resto de los argentinos. Es una reflexión que tenemos que llevar a las urnas en noviembre de este año”.

En tanto, el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, apuntó contra las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que buscó bajarle el tenor al tema: “El jefe de Gabinete dice que la fiesta en Olivos fue un ‘descuido’. ¿Te parece, @santicafiero? El Presidente violó su propio DNU, mientras aleccionaba a la población sobre la importancia de las restricciones y amenazaba a quienes no las acataran. La foto es indignante no solo porque revela la comisión de un delito, sino también porque expone una verdad lamentable: el Gobierno cree que está por encima de la ley”.

Y cerró vía Twitter: “Este tipo de acciones son las que degradan la confianza de los argentinos en la política. ¿Cómo creer en quienes viven en su propia burbuja, donde las normas no rigen? Por suerte, no somos todos iguales, y eso la gente lo sabe. Como si fuera poco, @santicafiero se queja de que ‘la oposición no fue capaz de aportar ideas sobre cómo gestionar la pandemia’. Falso. Hubo muchas propuestas desde la primera etapa del aislamiento, pero el oficialismo siempre eligió mirar para otro lado”.