De Perón, Evita, Néstor y Cristina: habla el cura que cantó la Marcha en la iglesia

Carlos Gómez, uno de los Curas en Opción por los Pobres (OPP), llegó hace 17 años para ponerse al frente de una comunidad parroquial de Ensenada, donde acompaña a las barriadas y a los movimientos populares, pero su nombre repercutió en los últimos días por la viralización de un video en el que aparece cantando la marcha peronista dentro de una iglesia de la localidad bonaerense de Punta Lara, tras una misa por el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón.

El sacerdote aseguró que no recibió un apercibimiento formal de Tucho Fernández por mezclar lo religioso conmemorativo con lo partidario, aunque consideró “lógico” que el arzobispo de La Plata, a quien responde, saliera a dar su posición. “Esto es porque la iglesia es para todos y las diferencias políticas caldean mucho los ánimos, sobre todo en estos tiempos en que abundan los nerviosismos y tensiones”, dijo el prelado platense, pero matizó: “De todas formas, hoy estamos viviendo cosas más dramáticas que esta”.

Gómez habló con Letra P sobre ese homenaje al general, puso a la par a Perón y a Eva Duarte con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, reivindicó el modelo peronista de inclusión social y de lo que considera una continuidad a través del Frente de Todos (FdT), reconoció su relación fluida y de amistad con el intendente Mario Secco, de Ensenada, y defendió la complementación “sana” de fe y política.

-¿Qué pasó en el homenaje al general Perón?

-El Partido Peronista me pidió una misa por el aniversario de fallecimiento de Perón y, al final, entre los presentes se cantó la marcha peronista en forma espontánea. Había varios conocidos de Ensenada. Desconozco quién subió el video. También nos sacamos una foto en la parte de afuera (del templo) de Punta Lara, pero no circuló.

-¿Fue sancionado por el arzobispo platense?

-No hubo un apercibimiento formal o prohibición del ejercicio, como he recibido en otras ocasiones por otras situaciones; pero es lógico que el obispo saliera a dar su posición y a pedir que no se hiciera dentro del templo.

-¿Cuál es su tarea social en Ensenada?

-Creamos dos capillas, trabajamos con Cáritas y con catequesis familiar, además de presentar un proyecto ante el Ministerio de Desarrollo Social nacional para la inclusión joven a través de formación y microemprendimientos de panificados, carpintería, huertas comunitarias… También hemos hecho un centro cultural y del nunca más a los femicidios en el lugar donde vivía el asesino de Emma Córdoba (calle 126 entre 5 y 7, Punta Lara). Tratamos de acompañar todas las realidades dolorosas.

-¿Cómo es su relación con la dirigencia política local?

-Me han pedido muchas veces hacer una bendición en distintos actos y lugares y yo, con mucho gusto, lo hago. Tengo una relación ya fluida y de años con la intendente Mario Secco (FdT), que entró cuando yo llegué a Punta Lara el 14 de septiembre de 2003. Él era amigo de Carlos Cajade (sacerdote nacido en Ensenada y compañero del seminario) y yo también; fue un primer punto de contacto.

-¿Fue tentado para cargos partidarios?

-No, porque yo no tengo ese perfil. Nunca hasta ahora y no creo que lo hagan. Soy un cura de barrio y me dedico a eso.

-¿Lejos de la interna del FdT o no tanto?

-Acompaño desde la amistad, no hago diferenciación. Es lógico que sea más amigo de uno que de otro, pero por amistad, no por sentido político. Lo que sí, dentro de los curas de la diócesis, a mi me interesa el tema político porque creo que es fundamental unir la fe y la política; no para hacer una autocracia religiosa, sino para que llegue al pueblo, a los pobres. No la voy con quienes denostan la política y dicen que es sucia y no comparto que se generalice que los políticos son corruptos. Por el contrario, entiendo que necesitamos políticas inclusivas e igualitarias. En eso y hacia los trabajadores, el peronismo ha sido fundamental.

-¿El peronismo o el FdT?

-El peronismo, parto de ahí. Desde Perón del 43 junto con Evita. Y entiendo que el Frente de Todos hace una continuidad, al menos Néstor y Cristina han hecho una continuidad del peronismo. Es una mirada desde la fe, desde lo religioso. Mi interés es el pobre y sé que no hay que darles una ayuda de Cáritas a los pobres, hay que generar trabajo y hacer una realmente justicia social. Esto se hace, creo, a través de una Estado fuerte y con políticas que favorezcan a los más pobres. Si no, es imposible. Por eso digo, desde una mirada religiosa de la política, sin mezclar las cosas, entendiendo que son ámbitos diversos, pero hay puntos de complementación que son necesarios, para que el pobre esté bien y viva con dignidad, ese es mi punto. Por eso digo que me interesa, no soy lejano, apoyo todas las luchas de los trabajadores que puedo, estoy en todas las marchas que puedo. También acompaño los movimientos populares, entre ellos a los Misioneros de Francisco, al Movimiento Evita, a la Tupac Amaru, a Milagro Sala. Estoy con un grupo que acompaña a los movimientos populares y lo hacemos con una mirada política para favorecer a las grandes mayorías postergadas.

-¿Tuvo problemas con el anterior arzobispo platense por querer celebrar una misa por Milagro Sala?

-He tenido un montón de problemas con (Héctor) Aguer, siempre. Para mí, Aguer era un faro: si él decía blanco, yo tenía que decir negro y no me equivocaba. Personalmente, nos hemos tratado muy cordialmente, porque él era mi obispo.

-¿Qué mirada tiene del papa?

-Participando del grupo Misioneros de Francisco hemos ido a hacerle el aguante a Caacupé en Paraguay y hemos ido de Chile. Tratamos de seguir sus enseñanzas en cuanto a los movimientos populares y a las 3T (Tierra, Techo, Trabajo), mejor dicho a las 4T: ningún joven sin Tecnología. Lo estamos sosteniendo y entendemos que es una de las voces más claras del mundo de hoy en cuanto a esos temas.