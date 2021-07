EsJuntos Los cerebros de la creatividad posmacrista

Néstor Grindetti tiene por costumbre almorzar en un restaurante de Lanús, municipio donde se acondiciona un depósito con oficinas en la avenida San Martín como base de operaciones políticas y logísticas de Diego Santilli, el precandidato a diputado nacional bonaerense por el que apuesta el PRO. Este miércoles, el intendente llegó a comer bastante después del mediodía y, cuando ya había pasado una hora desde su llegada, el mozo que suele atenderlo lo sorprendió con una pregunta. Ante el gesto afirmativo del jefe de campaña del PRO, el hombre se animó y le consultó sobre "esa foto rara que tuiteó. ¿Apretó mal o qué significa?". En la mesa hubo sonrisas cómplices cuando los demás comensales escucharon que amablemente señaló que el pelo era colorado "y usted no tiene pelo". Grindetti aclaró: "Es el pelo del candidato Santilli, El Colo". "¡Qué locos que son!", exclamó el trabajador del restaurante antes de retirarse.

Situaciones similares se repitieron incluso en redacciones periodísticas hasta que la sucesión de tuits de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y un variado menú de referentes PRO dejó en claro que fue una estrategia de posicionamiento en la víspera del lanzamiento platense del vicejefe porteño ya mudado a territorio bonaerense. Solo Patricia Bullrich, presidenta nacional del PRO, y los halcones referenciados en ella como Gerardo Milman, Paula Bertol y Fernando Iglesias hicieron caso omiso del pedido de retuitear la foto. "No nos avisaron", se excusó uno de ellos ante Letra P con cierta ironía y a la espera de lugares expectantes en las listas, bajo amenaza de romper.

Tampoco el susodicho se autotuiteó, pero se espera que en el acto de presentación haga alguna alusión, con humor, al tema que fue motivo de debate en el equipo mixto que se conformó para la comunicación electoral. En las oficinas de Macri, la imagen no habría convencido del todo. Aun así, el expresidente, todavía en Europa, se sumó. Incluso hubo confusión entre quienes compartieron la imagen con el hashtag #EsJuntos.

Vía WhatsApp hubo quien preguntó si no parecía una fake new, quien creyó que se trataba de un error y quien resistía un mensaje que consideraba confuso frente a la principal apuesta electoral de Rodríguez Larreta. Desde Uspallata, funcionarios del Gobierno porteño calmaron los ánimos y en un rato lograron el objetivo: en las redes y en los medios se habló durante todo el día sobre Santilli y se lo instaló desde el mediodía a la noche. El primer paso había sido la imagen del vicejefe de Gobierno con Jorge Macri, el día anterior, con el mismo mensaje de unidad, aunque haya internas tanto en la Ciudad como en la provincia. Aunque la red del pajarito es un microclima en el que no siempre se refleja la verdadera temperatura electoral, la noticia trascendió a todos los medios y, según la evaluación de voceros de la campaña, sirvió a los fines planificados.

Con Marcos Peña retirado desde diciembre de 2019 y con esporádicas consultas al binomio de consultores Jaime Durán Barba y Roberto Zapata, ya nadie habla de gurúes y cobran protagonismo los equipos de trabajo cotidiano. El larretismo prefiere no personalizar y rescata la consolidación de una mesa de cuatro patas. Convergen allí quienes secundan desde hace años a Santilli, con Karina Serafino en el centro, abogada, periodista y exproductora de radio de destacadas figuras de los medios. Los cerebros que digitan la estrategia desde la sede de gobierno de Uspallata son dos, con sus respectivos equipos. Con bajo perfil, uno de ellos es Federico Di Benedetto, secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, cargo al que llegó después de desempeñarse como coordinador de Comunicación y Prensa entre 2008 y 2013, con Larreta como jefe de Gabinete de Macri, y como subsecretario de Comunicación en el primer mandato del actual alcalde. El otro, en contacto más asiduo con periodistas, es Christian Coelho, secretario de Medios, que también pasó por varios cargos en el área desde 2008. La cuarta pata es el equipo de Pablo Marolla, secretario de Comunicación de Lanús. Paradójicamente, salvo el lanusense, la mayoría evita Twitter.

Di Benedetto, cerebro porteño del larretismo comunicacional.

En sucesivas reuniones que se intensificaron en las últimas dos semanas, algunas presenciales en la oficina del intendente y otras vía Zoom, se analizó el lema de campaña y se discutió lo que en principio se calificó como una foto "polémica". Dicen que fue importante la duda sobre su efectividad, pero el equipo porteño defendió el rasgo identitario del precandidato y logró convencer al resto para instalar la figura de Santilli por su apodo. "Generará cercanía con los bonaerenses", remarcaron, sobre todo pensando en el populoso conurbano. El argumento principal es que, según el resultado de los focus group analizados por el equipo mixto, en Buenos Aires se lo conoce como "el político colorado que está con el Pelado Larreta". Y al "Colorado", para genenar un vínculo más cercano con el electorado bonaerense, lo renombran "El Colo", como Vidal fue convertida en "María Eugenia", Rodríguez Larreta en Horacio y Macri se quitó el apellido para presentarse, simplemente, como "Mauricio".

Finalmente, el team porteñobonaerense decidió correr el riesgo después del lanzamiento vía video selfie de Facundo Manes, el adversario radical que picó en punta. "Es un recurso viejo", indicaron en la línea Uspallata-Lanús y recordaron que Macri fue el primero en lanzar candidaturas en Facebook con la presentación en su momento de Vidal. "El equipo creativo quiso reflejar la empatía y cercanía de Diego desde ese lugar, ya que todo el mundo lo conoce como El Colo", dijeron cerca del precandidato a este medio.

Respecto de la marca, plantean que es una evolución del "Vamos Juntos" en la Ciudad y una señal para los nuevos aliados del frente, entre los que cuentan a los que se sumaron a la lista de Manes, como el GEN, de Margarita Stolbizer. En ese caso, trabajaron también referentes más políticos, cerca de Larreta, de Santilli y de Vidal. Si bien admiten que se parece al #EsconTodos de la alianza gobernante, alegan a su favor que es parte del propio nombre, Juntos por el Cambio, pero más amplio y abarcativo. "Queremos rescatar el principal valor de 2019 hasta acá, estamos juntos y unidos", advierten a pesar de las fuertes internas que libran estos días. "Si queremos salir de esto, es juntos. S queremos ganar en 2023, es juntos. Si queremos más legisladores, es juntos", agregan, aunque el eslogan también parece, en el contexto actual, una advertencia sobre la necesidad de unidad.