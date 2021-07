Perotti llenó el paño de fichas propias para hacer pata ancha en el PJ

El gobernador Omar Perotti se apuntó dos motivos para celebrar su debut en el armado de listas para la categoría Concejo con su sello Hacemos Santa Fe: expansión territorial y músculo para su intento de liderar el justicialismo santafesino. En Rosario y ciudad de Santa Fe no pudo evitar las internas y deberá mostrarse competitivo para no terminar quemado por su propio experimento.

Hace un mes, el gobernador lanzó su partido como hoja de ruta, no sólo de 2021 sino para el futuro. Ahora, con el cierre de listas locales consumado, el perottismo se empeñó por resaltar la cantidad antes que calidad. Repiten y destacan off the record la llegada a unas 300 localidades de las 365 que tiene la provincia como base territorial. Esto evidencia el peso específico del gobernador en acción y también la billetera que generó el empuje territorial.

En total se presentaron 257 listas de Hacemos Santa Fe -curiosamente, en Rosario apeló a ese nombre-, 33 bajo el nombre Santa Fe para todos como muletos en lugares que querían jugar con Perotti pero había diferencias internas, y unas 20 con otro nombre pero que tributan al sello del gobernador.

Con ese capital en mano, apura la lectura para congraciar al gobernador como máximo referente del justicialismo provincial frente a un rossismo recortado a pocas localidades y, sobre todo, a La Cámpora con listas presentadas en apenas 20 distritos. Perotti no pudo convertirse en conductor del PJ al asumir el mando de la Casa Gris, ni siquiera es el presidente del partido a nivel provincial.

“El ordenamiento se da a partir del gobernador, algo que hacía mucho no sucedía, porque siempre ordenaban los senadores. Perotti estuvo al tanto hasta del último concejal”, explicaron en el entorno del mandatario a Letra P. "Quedamos satisfechos por la cantidad, pero también porque hay muchos jóvenes y profesionales que se meten en política", agregaron.

A la hora de analizar el tenor de los nombres anotados, que es lo que finalmente confirmará o tirará al tacho todas las previsiones del perottismo, la cuestión se muestra abierta. En Rosario, tierra foránea para el gobernador, dibujó un outsider, pero sin poder escaparle a la interna, lo mismo que en la ciudad de Santa Fe.

El periodista Lisandro Cavatorta encabezará la lista de Hacemos Santa Fe en un debut difícil. Primero, deberá sortear la interna contra el rossismo, encabezado por Norma López, y la lista del exministro de Gobierno de Perotti, Esteban Borgonovo, una construcción con dosis massista que parece armada para agitar las aguas.

En las generales seguramente deberá enfrentar, ya sea como cabeza o acompañando en la lista justicialista, al Frente Progresista de Pablo Javkin. El candidato del perottismo es una apuesta para contrarrestar al también periodista y conductor de TV Ciro Seisas, candidato del intendente.

La idea de una lista unificada del peronismo en las dos ciudades más grandes de la provincia nunca tuvo verdadero asidero. Una mala elección en la interna determinará la suerte del perottismo en Rosario. Por eso, para Perotti se presentan más importantes las PASO que la general, dado que tampoco su candidato es número puesto para competir en 2023 por la intendencia.