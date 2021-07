De espada a cuña, exministro de Perotti le planta interna con el massismo

El Concejo de Rosario es el lugar elegido por Esteban Borgonovo para volver a la política tras su ruidosa renuncia al cargo de como ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Omar Perotti a 11 meses de haber asumido. Al borde del cierre, el peronista se alineó con el massismo, junto a otra exfuncionaria en el segundo lugar, para competir en la interna del Frente de Todos (FdT), en la que también lleva lista su antiguo jefe político.

El reproche que soltó al pegar el portazo -“el gobernador no delega mucho”- no funcionó como un adiós a la política, como podía suponerse tras meses intensos en el gobierno, sino como un paréntesis hasta este viernes, cuando decidió candidatearse. De ser una espada política de Perotti, pasó sin escalas a disputarle una banca en el Concejo de Rosario, donde el gobernador no pisa en firme.

Borogonovo fue ministro de Gobierno de Carlos Reutemann durante un año y, también, concejal en Rosario. Lo acompañará otra ex del gobierno de Perotti, Claudia Giaccone, quien estuvo hasta hace dos semanas en la Secretaría de Deportes y salió sin demasiadas explicaciones.

También podés leer Viernes caliente en Santa Fe: rosca final para las listas locales

La construcción de la lista tiene su pata en el massismo con la mano de Oscar Cachi Martínez, pero también es de las pocas que suma banca gremial.

Otro que juega en el empuje de esta conformación es el diputado provincial justicialista Luis Rubeo, quien le aporta la cepa de peronismo clásico. “Es sumando al Frente de Todos, no dividiendo; esa es la idea de Sergio (Massa) para esta lista”, sostuvo Martínez a Letra P. En tercer lugar irá Franco Balsaretti, delegado en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).