"Cumplí un buen rol como para continuar como diputado"

El diputado bonaerense por la Tercera sección electoral Guillermo Sánchez Sterli (Juntos por el Cambio) enumeró alguno de los que, cree, son logros legislativos que lo habilitan a ir por la reelección y retener su banca en la Legislatura. "Cumplí un buen rol", dijo en diálogo con Letra P, aunque no descartó una candidatura a concejal en Quilmes, cargo para que también postuló a su jefe político más inmediato, el exintendente Martiniano Molina. "Todo lo que le sirva para volver a ser intendente lo va a analizar", agregó.

Además, sostuvo que una competencia interna en las PASO "no" fortalece a la oposición bonaerense y que el liderazgo sigue en manos de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Aún así, consultado sobre el lugar que ocupa el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, en el sur del conurbano, precisó que es quien "ordena las listas de consenso".

-¿Cómo evalúa la gestión del gobernador Kicillof?

-Coincide con la línea de la Nación, pero podemos diferenciar la primera etapa de la pandemia, durante el año pasado, y la actual. Al principio tuvo acierto como la cuarentena inmediata, pero después se quedó en el camino para articular con la oposición y tener la oportunidad de trabajar en conjunto.

-¿Esperaba ser convocado?

-Sí. En lo local, (la intendente de Quilmes) Mayra (Mendoza) podría haber llamado a Martiniano y a mí, como exjefe de Gabinete, o que Axel llamara a María Eugenia y a los legisladores.

-¿Qué cosas critica puntualmente?

-No mejoraron los sistemas de salud y el plan de vacunación fue un fracaso. Acá fue una mala decisión no articular con los intendentes, haber centralizado todo en la provincia y haber invertido tanta plata en centros de vacunación cuando hay disponibles municipales, farmacias y otros lugares.

-La Provincia anunció que va a vacunar a un millón de personas en los próximos diez días. ¿No lo ve como un acierto?

-No alcanza, ya es tarde, pero de todos modos bienvenido sea porque cada nueva dosis salva una vida. Además, hay una gran diferencia entre las vacunas adquiridas y las distribuidas. En la Nación hay un millón 600 mil dosis que no están y en la provincia lo mismo, hay un millón de vacunas que no se sabe dónde están.

-¿Esa diferencia no es un margen entre el tiempo de distribución y la responsabilidad de cada jurisdicción local a la hora de aplicarlas?

-La responsabilidad es provincial, no de los intendentes . El gobierno bonaerense tiene que explicar dónde están.

-¿Qué opina de la denuncia contra el Gobierno por envenenamiento de Carrió o contra el Presidente por pedir comidas por parte de Bullrich?

-Son actitudes personales de esas dirigentes. Como somos un frente grande, con cada incorporación se van aumentando a veces esas diferencias.

-¿No se le puede ganar al peronismo unido?

-El peronismo no está unido y creo que le podemos ganar. Hay fracturas internas. El Presidente carece de representación y de poder, que hoy está en manos de Cristina. En la provincia de Buenos Aires, con Máximo (Kirchner) y Axel despegándose de los valores del peronismo, tenemos una posibilidad.

-¿A qué se refiere?

-Tenemos una gran oportunidad de tener Juntos por el Cambio unido buscando la pata que falta, que es la peronista.

-¿Y a quién deben ir a buscar? ¿Randazzo es una posibilidad?

-Están Hacemos, Emilio Monzó, Joaquín de la Torre y un sector con Diego Santilli y Cristian Ritondo. No creo que Randazzo esté cercano a nuestro espacio.

-Pero los que nombra ya están en Juntos por el Cambio…

-Hablo de la construcción de una pata peronista en tanto valores, no de dirigentes, y eso es lo que están haciendo estos actores que nombré, que construyen un peronismo republicano.

-¿Quién lidera la oposición?

-Sin dudas, María Eugenia Vidal. Trabajo en la provincia con ese liderazgo y, en lo local, con Martiniano Molina. Apuesto a ellos en 2023 y, por cercanía, estoy con Cristian Ritondo.

-¿Vidal debería ser candidata en la provincia?

-Tiene que estar donde se sienta cómoda. Donde lo haga, vamos a encolumnarnos detrás de ella, pero creo que va a esperar al cierre de listas para definir su futuro.

-Si no es candidata en la provincia, ¿ve un escenario de confrontación interna?

-Espero un cierre de unidad consensuado, porque no va a fortalecernos una interna, sino mantenernos unidos y cohesionados.

-¿Grindetti ordena la lista seccional?

-Sí, es el intendente más fuerte que quedó para ordenar la sección y su trabajo es indiscutido. Por eso retuvo Lanús. Después tendremos que ver quiénes encabezarán la lista, pero es algo que vamos a consensuar.

-¿Le gustaría ser candidato?

-Creo que cumplí un buen rol como para continuar como diputado, tanto con la reforma laboral de la provincia como con la bicameral de emergencia, de jury de enjuiciamiento, y con los temas laborales. Pero no se me va la vida. Estaré donde me necesitan, en la provincia o en Quilmes.

-¿Es decir que aceptaría una candidatura a concejal?

-Sí, donde haga falta.

-¿Qué opina de las intenciones de Molina de ser candidato en la misma sección?

-A Martiniano lo veo principalmente con ganas de volver a ser intendente. Todo lo que sirva para volver a liderar en 2023, seguro lo va a analizar. Quiere tener un rol fundamental para volver al gobierno y en ese sentido también lo veo en Quilmes.