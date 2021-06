Kulfas: "Las restricciones a la exportación de carne son transitorias"

En una entrevista exclusiva con Letra P que se publicará completa en estos días, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que no considera incompatible restringir las exportaciones de carne mientras se busca coordinar un plan ganadero con la cadena productiva, reiteró que las limitaciones serán transitorias y destacó el potencial del mercado chino. También lamentó la decisión de Confederaciones Rurales (CRA) de bajarse de las mesas del plan ganadero hasta tanto se liberen los envíos al exterior. "Si se rompe el diálogo, es más difícil", sostuvo.

-¿No es contradictorio restringir la exportación de carne y a la vez intentar incentivar a la cadena cárnica para que invierta más y aumente la producción?

-No, entendemos que es la solución a un problema estructural que tiene Argentina. El país necesita, por supuesto, crecer en exportaciones, pero también hay que hacerlo cuidando el mercado interno. No puede darse un crecimiento a costa del otro. Pensamos que es perfectamente compatible. Se trata de organizarnos adecuadamente y lograr aumentar la producción, pudiendo abastecer correctamente el mercado interno y al mismo tiempo aumentar las exportaciones argentinas.

-¿Cómo se hace?

-Argentina lleva varias décadas de estancamiento productivo en este sector. Uno mira las últimas tres, cuatro décadas, y hablamos de una producción que está entre 2,5 y 3,2 millones de toneladas por año de carne. Si queremos sostener el consumo interno hay que aumentar la producción. Y todavía más si queremos exportar, en un país donde el consumo de carne es emblemático, no es un consumo cualquiera, hace a la argentinidad, al asado con los amigos, el asado familiar. Así que entendemos que esta es la solución estructural a este problema y que vamos a poder garantizar un buen mercado interno y un aumento en las exportaciones.

-El viernes fue la primera reunión con la cadena con vistas al plan ganadero y al cierre del encuentro CRA anunció que se bajaba hasta tanto se reabran completamente las exportaciones. ¿Anticipás que las conversaciones serán así de conflictivas?

-Vamos a ver cómo evoluciona. Efectivamente, el presidente de CRA (Jorge Chemes) dijo que no le parecía correcto seguir conversando un plan ganadero mientras que las exportaciones estuvieran restringidas. Sin embargo, se quedó en la reunión. Pensamos que es importante seguir apostando al diálogo. Naturalmente, no estamos cómodos con medidas restrictivas, las tomamos porque consideramos que son necesarias para ordenar el funcionamiento del sector y porque hubo muchísimas situaciones de abuso en algunos actores de la cadena, sectores exportadores que claramente infringieron la normativa cambiaria, la normativa impositiva, que generaron una distorsión en el funcionamiento del mercado. Y para ser bien claro: esto es un fenómeno que no fue una excepción, no fueron uno o dos casos, fueron varios. Entonces, a medida que ordenemos esto, vamos a poder lograr un funcionamiento más armónico de toda la cadena.

-¿El diálogo sigue abierto?

-Obviamente. Nadie ha sido ni expulsado, ni rechazado, ni limitado. Ojalá que prime esta voluntad constructiva , que tanto CRA como cualquier entidad diga todo lo que tenga para decir, pero que lo haga en una mesa donde podamos llegar a un entendimiento. Las medidas que tomamos son transitorias, no son definitivas, así que todo es perfectamente conversable si hay una mesa de diálogo. Si se rompe el diálogo, bueno, es más difícil.

-En tu libro Los tres kirchnerismos le dedicaste unos párrafos al tema de la carne y mencionaste las consecuencias que tuvo en precios y stocks el cierre prolongado de las exportaciones. ¿Eso refuerza la idea de la transitoriedad? ¿No lo ves contradictorio, ahora, con tu posición en la función pública?

-Yo fui claro. En el libro señalé que el esquema de intervención que se había efectivamente realizado en ese periodo no había logrado los resultados esperados. Hubo una baja del precio por poco tiempo y luego ocurrió un declino en la producción y precios que se fueron recuperando. Pero justamente ese párrafo, que lo releí hace poquito para refrescarlo, lo utilicé como un ejemplo de que no es incorrecto generar intervenciones en un mercado. Hay que ver qué tipo de intervención se realizó. Creo, retrospectivamente, que el principal problema que hizo que aquel esquema de intervención no funcionara fue la ausencia de un plan ganadero.

-En ese entonces no estaba la demanda de China.

-En ese momento no existía esta oportunidad histórica de China, que es un punto de inflexión histórico en el mercado de la carnes. Entonces, esta oportunidad hay que aprovecharla y hay que hacerlo bien. Con la dinámica que estaba teniendo en los últimos meses, implicaba claramente un desorden, un problema de abastecimiento en el mercado interno, con precios impagables que no tenían techo y al mismo tiempo con abusos de algunos sectores. El objetivo es: hagámoslo. Aprovechemos esta oportunidad que significa el mercado chino, pero generemos reglas para que el mercado interno esté bien abastecido y para que fomentemos la producción y podamos proveer los dos mercados de manera simultánea.

-¿Los frigoríficos en los que se encontraron irregularidades son los mismos que obtuvieron los cupos para exportar a la mitad de volumen del año pasado? Hay cruces de información que van en ese sentido.

-No. En general, los principales problemas los encontramos en los denominados exportadores sin fábrica. Son muchos exportadores de oportunidad, relativamente recientes, que faenan en muchas de estas plantas que están autorizadas para exportar.