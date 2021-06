"Los proyectos provinciales no son oportunos en este contexto"

Como precandidato a concejal en la ciudad de Santa Fe por Unidad Ciudadana, Alejandro Rossi tendrá enfrente a Hacemos Santa Fe, el espacio que acaba de lanzar el gobernador Omar Perotti. No serán unas simples internas: representan el enfrentamiento que está latente en el peronismo santafesino entre el espacio liderado por su hermano Agustín, el ministro de Defensa, y el flamante sello del rafaelino.

También podés leer El hermano de Rossi y una alfil de Perotti van por el Concejo de Santa Fe

En diálogo con Letra P, el exdiputado nacional lanzó algunas críticas a la jugada política del gobernador de presentar su propio espacio, ya que considera que estas elecciones intermedias son una “discusión nacional” y es momento de apoyar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. “Argentina es un gran proyecto de nación, no un proyecto de regiones autónomas, ni centro, ni litoral”, aseguró.

Rossi apunta a tener una buena performance y ser nuevamente candidato a intendente en la capital provincial en 2023. Por otra parte, dice que no está en los planes de su hermano ser candidato este año. A la consulta sobre si existe un acercamiento con el espacio de Armando Traferri, afirmó que el peronismo debe mantenerse “unido”.

-¿Con qué expectativas encara esta elección?

-Retener la misma cantidad de votos, crecer un poco respecto de aquella interna de hace dos años y sumar a nuestro bloque, que hoy está compuesto por Federico Fullini. Cuando perdimos en las PASO para intendente de 2019, sabíamos que íbamos a dar un segundo paso en esta elección intermedia de 2021, con el objetivo de volver a intentar la candidatura a la intendencia en 2023. Tenemos una expectativa de expresar un espacio político, un conjunto de ideas que hace muchísimos años que militamos.

-Es decir que su deseo es ser candidato a intendente nuevamente.

-Si nos toca ganar esta interna, al día siguiente vamos a empezar a trabajar en un proyecto de ciudad para competir nuevamente en dos años. Reflotaremos todo lo que teníamos diseñado para la campaña de 2019 y comenzaremos a trabajar con vista a 2023. Haremos el trabajo en el Concejo que nos corresponda, el trabajo de oposición. Valoro la actividad del que se dedica a la cosa pública, sea del partido que sea. Por eso, el intendente Emilio Jatón podrá contar con mi voto respaldando aquellas cosas que yo crea que son buenas para la ciudad, independientemente de los intereses políticos de nuestros partidos.

También podés leer Fernández le da pista y Perotti ya arrima nombre propio a Diputados

-¿Quién va a ocupar el segundo lugar de la lista?

-Será una mujer joven de nuestro espacio y después invitaremos a participar a todos aquellos que son naturalmente nuestros aliados. Vamos a tratar de ser una lista joven. Hice una carrera política bastante larga y mi tarea es contribuir a que los jóvenes crean en nuestras ideas, en lo que Néstor y Cristina expresaron cuando llegaron a la presidencia, y que tomen esa posta para más adelante.

-¿Cómo toma el hecho de enfrentarse a la lista del oficialismo provincial?

-Tenemos una obligación de expresar nuestras ideas y no nos preocupamos por el resto de los sectores que participan de la interna del peronismo. Las normas electorales establecen espacios radiales y televisivos para todos por igual. Esta idea del aparato contra nada me parece un error. Haremos la campaña con los fondos que tengamos y podamos conseguir y punto. Puedo tener una evaluación política sobre la oportunidad o conveniencia de que el gobernador de la provincia debería estar en otro lugar. Naturalmente debería estar por encima de todos los sectores y conducir al conjunto, porque fue el conjunto el que lo llevó a la gobernación. Nosotros, La Corriente Nacional, como actores principales. Ellos han tomado la decisión de construir un espacio propio que discute la interna del peronismo y les deseo lo mejor, pero quiero ganarles.

También podés leer Perotti evita otro choque con Fernández para cerrar la novela de la carne

-¿Cómo le hubiese gustado que actuara Perotti?

-La alianza que conformó el gobernador y lo llevó a ganar es una coalición que expresaba al conjunto de los sectores del peronismo. Ha tomado otro camino, seguramente tendrá sus argumentaciones. No las comparto, por lo menos algunas de las que he escuchado. La discusión de las elecciones de medio término es una discusión nacional, se vota el apoyo a un gobierno nacional que le tocó heredar una pandemia económica y un pandemia en salud. Todos los esfuerzos deberían estar destinados a eso. Los proyectos provinciales no son oportunos en este contexto. No tengo una mirada de censura sobre lo que los otros hacen, pero había que concentrar el esfuerzo en otro lado.

-¿Cuál es su opinión sobre el gobierno de Perotti?

-La pandemia inunda todo, ocupa todos los esfuerzos y espacios. Está haciendo un esfuerzo muy grande y lo mismo vale para los gobiernos municipal y nacional. No es oportuno hacer una opinión porque entiendo el contexto en el cual están gobernando.

También podés leer Perotti y Mirabella abren casa en Rosario y aceleran el plan Hacemos

-¿Qué sintió cuando Perotti criticó públicamente las medidas del Gobierno para la carne?

-Uno podrá estar de acuerdo o no con todas las posiciones que se toman, pero acompaña. Puedo tener una opinión distinta, pero no tiene ninguna importancia. Perotti es el gobernador de todos. Creo que la Argentina es un gran proyecto de nación, no un proyecto de regiones autónomas, ni centro, ni litoral. Lo que hace que los santafesinos, chaqueños, jujeños, vivan mejor o peor son las políticas macroeconómicas y cómo esas políticas bajan a lo micro. Ellos tienen una mirada un poco distinta en este punto y lo respeto.

-¿Existe la posibilidad de que Agustín Rossi sea candidato en las elecciones nacionales?

-Desde el espacio que yo integro, La Corriente Provincial, no se piensa esa hipótesis de ninguna manera. Lo más probable es que haya una lista de unidad a nivel nacional de cargos de diputados y senadores y aspiramos a participar, porque somos una expresión importante del peronismo santafesino. Agustín no tuvo ninguna conversación sobre ese tema.

-¿Es una señal de advertencia para el PJ las migraciones que hay en la oposición?

-El PJ tiene que mantenerse unido. La división facilita el triunfo de otros y la unidad facilita el propio. Ahora estamos gobernando. La obligación de Perotti es colocarle la banda, cuando termine su mandato, a otro compañero peronista y para eso la unidad es central.

-¿Existe la posibilidad de una alianza con Traferri?

-Lo que hace fuerte al peronismo como fuerza política es la unidad. Es un error conceptual dividir.