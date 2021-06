La batalla entre Jorge Macri y Santilli por el reclutamiento de intendentes

Sólo cinco intendentes del PRO dejaron claro cuál es su posición ante un eventual enfrentamiento interno entre el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, por la cabeza de la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia de Buenos Aires. El resto de los jefes comunales asociados al partido amarillo es tironeado de un lado y del otro. En el computo de quienes reclutan para un campamento y para el otro, también tiene un peso importante la dirigencia "sin tierra", es decir, la que no gobierna sus distritos, que este año buscará librar su propia batalla en el llano para adquirir musculatura de cara a 2023.

En menos de una semana, Horacio Rodríguez Larreta consiguió dos importantes fotos con referentes de peso territorial en la provincia de Buenos Aires. Mientras una transmitió cierto compromiso con un armado sin fisuras para enfrentar al Frente de Todos, la otra envió señales claras sobre sus intenciones de liderar la propuesta electoral y mostró las caras de quienes lo respaldan en ese propósito.

Además del vicejefe de Gobierno, del presidente del bloque del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que se comunicó desde el exterior a través de Zoom; el respaldo a una eventual candidatura bonaerense de Santilli quedó sellada el lunes por la noche en Lanús con la participación de Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Héctor Gay (Bahía Blanca).

La concurrencia de jefes comunales fue escasa si se la compara con la foto que circuló el viernes pasado, tras un almuerzo en Olavarría del que participó la mayoría de los intendentes PRO, incluido Jorge Macri, presidente del partido a nivel provincial.

“La foto del viernes iba a ser una expresión de respaldo a Larreta y Santilli. El problema es que apareció Jorge, que no estaba invitado”, indicó una fuente cercana a uno de los intendentes de la región metropolitana. Consultada sobre la posición del resto de los intendentes del PRO, no supo explicar por qué el martes no se acercaron más jefes comunes al cónclave en Lanús.

Una respuesta similar arrojaron del otro lado de la soga. “Todos los que no están esa foto con Larreta respaldan a Jorge”, señaló a Letra P un referente cercano al intendente de Vicente López.

El escenario inmediato indica que el Grupo Dorrego, que había nacido para marcarle la cancha al porteñismo cambiemista, dividió posiciones. De esa dispersión no sólo participan los fundadores del núcleo, sino, también, los intendentes del interior que se sumaron en los últimos meses. Mientras no está claro el juego de Sebastián Abella (Campana), Jorge Etcheverry (Lobos) se inclinaría por la línea Larreta/Santilli y Pablo Petrecca (Junín) sostendría su apoyo a Jorge Macri. Ezequiel Galli (Olavarría), que hasta ahora parecía estar tejiendo un acuerdo electoral con su par de Vicente López, evita dar señales.

En el resto, buscar un candidato que represente la unidad sería una tendencia. Consultados por Letra P, varios de los intendentes que asistieron a la reunión a Olavarría evitaron dar precisiones sobre su rol en la competencia y apuntaron a la necesidad de trabajar por la unidad del partido. "Los intendentes buscamos la unidad y que haya un candidato único del Pro", resumió un jefe comunal del interior.

Sin tierra

En los armados también tienen peso las referencias locales. En las filas del larretismo sostienen que tienen asegurado el apoyo de la agrupación La Territorial, el grupo vidalista que reúne a exministros, excandidatos y excandidatas a las intendencias de las secciones Primera y Tercera que buscan un lugar en las listas de la provincia de Buenos Aires este año y una oportunidad para volver a pelear en sus distritos en 2023, además de figuras de la dirigencia bonaerense que llegaron a la política encolumnadas con Rodríguez Larreta o Santilli, como el caso de Sebastían Neuspiller, de Pilar.

El jorgemacrismo muestra las representaciones construidas en los concejos deliberante de la Primera y la Tercera, con quienes se reunió este martes por la noche. Además del nicho de Vicente López, pondera los armados de Merlo, Moreno, Ituzaingó, General Rodríguez, General Las Heras, Marcos Paz, San Isidro, Tigre, Hurlingham, Morón, y el trabajo desarrollado en San Martín y Pilar, distritos donde por proximidad el intendente ha podido irradiar su construcción. En la Tercera, el armado del primo del expresidente tiene como referente principal a María Ángeles Sotolano, exsecretaria de Gobierno de la gestión de Martiniano Molina en Quilmes. Pese a ser una región históricamente peronista, esta línea interna del PRO ha logrado tener representación en la mayoría de los distritos.