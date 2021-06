"Santilli sería muy buen candidato a diputado en la provincia"

El diputado bonaerense por Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky destacó la figura del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, que, dijo, "sería un muy buen candidato" a diputado nacional en representación de la provincia de Buenos Aires. Si bien nombró también a Jorge Macri y a Elisa Carrió, no descartó la posibilidad de dirimir las diferencias en las PASO. "No hay que tenerles miedo", advirtió.

En diálogo con Letra P, el exdiputado nacional aseguró que gran parte de los errores que cometieron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal fueron producto de "gabinetes sin la suficiente capacidad política para implementar las ideas" del gobierno PRO.

Sobre su futuro político, dijo que trabajará para "ser intendente de La Plata en 2023". "Quiero continuar las cosas que está haciendo bien Julio Garro y sumarle una mirada propia", amplió.

También podés leer Arde Jorge Macri: la teoría del tapón Vidal y la tentación judicial

-¿Cómo evalúa la gestión de Kicillof durante la pandemia?

-Soy muy crítico con la gestión del gobernador y su falta de diálogo. No nos han llamado a los representantes de la oposición en la Legislatura a una mesa para debatir algunos temas que han afectado muchísimo a los bonaerenses, desde la excarcelaciones y las tomas de tierra hasta cómo encarar la pandemia. Se encaprichó en mantener restricciones sin ningún tipo de justificativo, habilitó la obra pública en julio y la privada en octubre el año pasado y todo eso volvió este año. Esto marca que, cuando el gabinete no está a la altura de las circunstancias, lo más fácil es hacer políticas generales.

-Los intendentes opositores creen que hay diálogo.

-Es cierto que el gobierno tiene diálogo continuo con los intendentes, pero el contacto no debe ser sólo con ellos sino, también, con la representación parlamentaria. Le hemos votado un montón de leyes que nos pidieron, como el proyecto para comprar vacunas, el Presupuesto y temas de deudas, pero el gobernador les da la espalda al diálogo con los legisladores.

También podés leer Peronista de Macri: Pichetto afilia para el PRO en bastiones del PJ

-¿Es responsable la posición que mostraron Patricia Bullrich y Mauricio Macri?

-Uno puede coincidir más o menos, pero en nuestro espacio hay multiplicidad de visiones. Incluso las críticas que hace Bullrich no son las mimas que hace Macri. Si bien hay posturas más duras en Juntos por el Cambio, otros creemos que debemos apostar más al diálogo.

-¿Volvería a votar a Macri?

-Si fuera candidato, por supuesto que volvería a votarlo, porque en definitiva es el fundador del PRO y es una persona que va a estar en la historia política argentina. Fue el primer presidente que rompió el bipartidismo después de mucho tiempo y va a ser reconocido por su rol de constructor y dirigente político.

-¿El expresidente lidera Juntos por el Cambio?

-Me siento identificado con lo que propone Horacio Rodríguez Larreta y la propuesta de fomentar el diálogo con la mayor parte del arco político para volver a gobernar en 2023. Sé como trabaja, tengo un buen vínculo con él y es un muy buen referente, pero también hoy otros dirigentes, como el propio Macri.

-¿Qué opina de una candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires?

-Diego sería un muy buen candidato a diputado nacional por la provincia y también en 2023, pero también podrían serlo Jorge Macri o Elisa Carrió.

También podés leer Santilli y la teoría de la victoria en la derrota digna

-¿El postulante o la postulante deben ser bonaerenses o no?

-No es muy relevante. Lo importante es la vocación y las ganas de cambiar Buenos Aires. Ejemplos de eso son Antonio Cafiero y María Eugenia Vidal, que fueron los mejores gobernadores y no provenían de la provincia.

-¿Ve un escenario de interna en las PASO a nivel nacional?

-No hay que tenerles miedo a las PASO y, si no llegamos a un acuerdo, es la mejor manera de resolverlo, tanto en cargos nacionales como municipales, porque está claro que no hay lugar para que todos puedan entrar en algunos cargos, entonces la mejor forma de resolverlo es con esta herramienta.

-¿Cuál será su futuro político?

-Voy a tratar de ser intendente en 2023 para continuar las cosas que está haciendo bien Julio Garro y sumarle una mirada propia. Me gustaría que La Plata estuviera cada vez mejor y en ese marco estoy recorriendo la ciudad con la idea de recuperar ese brillo que tenía cuando uno era joven y que lo fue perdiendo, no por responsabilidad de nadie, sino porque el distrito ha sido víctima de distintas crisis.

-Muchos creen que no hay posibilidad que el peronismo pierda estando unido, ¿coincide?

-Es impredecible el resultado. Lo que veo es mucha gente descontenta con el gobierno. El peronismo unido ha tenido en general buenos resultados en la provincia, pero, si Juntos por el Cambio logra representar el enojo de la gente y volver a convencer a quienes no nos votaron en 2019, podremos tener un resultado positivo. La clave es mostrar los valores de siempre y mejorar aquello que hicimos mal.

También podés leer “Vidal y Bullrich podrían ir a una interna en la Ciudad”

-¿Qué cosas, puntualmente?

-Los gabinetes no tuvieron la suficiente capacidad política para implementar las ideas que tenían Macri y Vidal y esa falta de trayectoria conspiró contra las eficiencias de las medidas implementadas. Faltó entender que algunas cosas no podían continuar, como los aumentos de tarifas, que fueron un golpe muy fuerte para la economía de las familias, que no tenían forma de afrontar aumentos tan grandes.

-¿Lo atribuye a los ministros o a una falta de amplitud política del gobierno?

-Muchos funcionarios venían del sector privado y no entendieron esto. Ahí faltó una visión política. De hecho, creo que al gobierno le faltaron dirigentes con trayectoria, como puede ser Hernán Lombardi. En 2023 tenemos la posibilidad de integrar esto y que comience una nueva etapa en Argentina.