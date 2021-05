25M: el banderazo no tiene quién lo firme

La convocatoria en las redes sociales para realizar una marcha contra el Gobierno este 25 de mayo sigue sin tener un impulsor concreto. La idea circuló entre los sectores más duros de Juntos por el Cambio (JxC) la semana pasada, como sucedió en la previa de las fiestas patrias de 2020, pero finalmente no hubo acuerdo para realizarla. Sin embargo, desde entonces circulan distintos llamados en las redes para rebelarse contra la cuarentena y criticar la política sanitaria del Gobierno.

Las concentraciones, al igual que el año pasado, son convocadas en el Obelisco, la Plaza de Mayo y la Quinta de Olivos con la consigna de "salir a la calle". Están impulsadas mediante distintos hashtags como #25M, #25MTodosALasCalles y #25MRevolucionPorLaLIBERTAD.

Sin embargo, ningún referente de la alianza opositora se hizo cargo de la movida y tampoco la impulsan desde las redes sociales. Para algunos, ese silencio es una muestra de que se trata de una iniciativa "aluvional". Para otros, es un clásico ardid para promover la protesta desde cuentas desvinculadas a JxC, en manifestaciones en las que finalmente aparecen sus dirigentes, como lo viene haciendo la titular del PRO, Patricia Bullrich, desde el año pasado.

El dato no pasó inadvertido para el Gobierno. El secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, dijo que hay que "tratar de disuadir para que no se haga la marcha, negociar la situación para que no ocurra, retenerla en los lugares de concentración para que no permanezcan en los puentes", indicó en declaraciones televisivas y recordó que "por cada marcha que se vio, hay cinco que no se realizaron" por acción de mediación o negociación con distintas áreas del Gobierno.

"En caso de que se nucleen de forma individual, hay que tratar de que se produzca el menor riesgo sanitario posible. Las jurisdicciones tienen que actuar en ese sentido con sus policías y nosotros con las fuerzas Federales en los lugares de concentración", concluyó el funcionario.