Intendente heredero, ante su primera prueba de fuego al mando

Dentro y fuera del armado que hoy lidera el intendente Juan Andreotti en San Fernando saben que el grueso del abrumador triunfo de 2019, con más del 60% de los votos, tiene mucho de herencia. Con la decisión de no ir por una nueva reelección, a pesar de estar habilitado para hacerlo, Luis Andreotti cumplió con uno de los mandamientos renovadores plasmados en ley, trazando así otra diferencia con su antecesor en el cargo, Osvaldo Amiero, que se mantuvo en el sillón de la intendencia por cuatro periodos hasta que en 2011 fue vencido por la boleta corta de quien fue una de las primeras apuestas que el vecino tigrense Sergio Massa hizo de cara a la construcción de lo que hoy es el Frente Renovador (FR).

También podés leer El team FR para jugar de local en la Primera

Amén de eso, no solo el mismo apellido sigue al frente de la comuna, sino también buena parte de las funcionarias y los funcionarios que se ubican en los casilleros clave del organigrama municipal. “En las secretarías, la reelección es indefinida”, dice con ironía alguien del armado local del Frente de Todos, en alusión a que sigue la misma dirigencia que proviene de la gestión de Andreotti padre y que toda reporta al FR. En este año y medio, la estructura municipal sanfernandina solo registró una modificación relativa al desdoblamiento de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, quedando al frente de ésta última área Eva Andreotti, hermana del actual mandatario.

La impronta familiar del timón de mando comunal es uno de los primeros rasgos que propios y ajenos trazan del perfil del poder político local, donde, además del ex y del actual intendente, también figura la diputada nacional Alicia Aparicio (esposa de Luis y madre de Juan), el presidente del Concejo Deliberante Santiago Aparicio (hermano de Alicia) y la mencionada Eva, quien en diversos rincones es vista como carta del oficialismo local para encabezar la propuesta legislativa en las elecciones de este año.

Sobre las perspectivas político-electorales, en la actual gestión optan por recalcar que el foco está puesto pura y exclusivamente en la gestión. “No está ese clima. Cuando sos gestión es más difícil pensar en los armados a esta altura”, sostuvo una voz que integra el círculo de confianza municipal. No obstante, hay quienes ven movimientos y destacan la posibilidad de que sea Eva quien encabece este año, algo que genera algunas tensiones en la esfera oficialista.

En ese contexto, el actual intendente es visto como una figura de bajo perfil pero que “tiene una cintura política” capaz de generar una sintonía que, más tarde, pueda madurar en un liderazgo más definido en medio de una estructura “verticalista”. Así, hay quienes siguen viendo un sello indeleble de continuidad en el gabinete heredado. Pero en la mesa chica del intendente destacan que el rol de Luis -a quien ubican corrido de decisiones de gestión y "en su casa"- es el de "alguien que fue ocho años intendente, una persona de referencia y de consulta, no más que eso".

En tanto, analistas de la política sanfernandina creen que el actual jefe comunal plasmará una impronta propia con mayor nitidez en el organigrama municipal una vez superada la pandemia y la etapa de consolidación en el poder. Para eso, se vital ratificar este año la contundente elección de 2019.

Lo que no se movió es el fuerte respaldo de Massa a la gestión local. El presidente de la Cámara baja nacional y líder del FR suele hacerse presente en diversos actos de inauguración de obras. En el pankirchnerismo, consigan que esas actividades –fundamentalmente las de corte de cintas- son de exclusivo tono renovador y que no se invita a los socios del FdT. No se hacen demasiadas olas por eso, pero no deja de mencionarse.



En la arena societaria del FR en el FdT San Fernando se ubican varias agrupaciones y espacios filokirchneristas, pero la mayor gravitación radica en La Cámpora, que tiene como principal interlocutor al diputado provincial Matías Molle, quien compitió con Andreotti padre en las generales de 2015. Hombre que reporta a Eduardo “Wado” de Pedro, Molle dejó su banca de concejal para asumir en la Legislatura bonaerense en reemplazo del actual subsecretario de Asuntos Municipales provincial, Santiago Révora.

La otra banca que ganó el camporismo en 2017 en el Concejo sanfernandino fue la que ocupa Paula Guevara, referenciada con Andrés Larroque y con fuerte trabajo territorial en el distrito.

De las siete bancas que el Frente de Todos pone en juego este año en San Fernando, cinco son del FR (Augusto Briceño, Norma Alicia Leguizamón, Luis Ruiz Díaz, Ignacio Pérez y Corina Ramírez) y dos del camporismo. En el ala kirchnerista bregan por mayor lugar en los casilleros expectantes de la lista, a la vez que marcan una “buena relación” con el Ejecutivo local y destacan reuniones frecuentes del bloque de concejales con el jefe comunal. Bajo esa perspectiva, no ven razones para que se generen nubarrones bajo el paraguas de un acuerdo macro Massa-Máximo.

En efecto, esa fluidez la ponderan al momento de juntar avales en el distrito en apoyo a la candidatura de Máximo al PJ bonaerense. En dos días, entre el ala massista y la camporista local juntaron 300 avales que presentaron en la sede de Matheu. Eso no evapora quejas en voz baja por invitaciones no cursadas a actos por funcionarios provinciales o nacionales, o por la ausencia de socios en el gabinete municipal. A eso, cerca de la comuna se responde que el kirchnerismo tiene la manija de los organismos nacionales y provinciales en el distrito.

En la vereda de enfrente, diversas voces de Juntos por el Cambio (JxC) cuestionan que, en un año y medio, el intendente se reunió con la oposición solo una vez y machacan que no haya creado una mesa local de manejo de la crisis pandémica. Observan que muchas de las obras que luce la gestión son abastecidas por el lazo estrecho con Massa, pero ven malestar vecinal por el aumento de tasas: “Hay que ver cuánto dura el cemento”, deslizó una voz de la oposición que confía en mejorar la performance de 2019, aunque también admite tensión interna a la espera del “ordenamiento de arriba”.

En ese mapa, se observan disputas internas radicales entre el ala que responde a la familia Salvador (Daniel y Sebastián) y el sector referenciado en Protagonismo Radical, en el que se ubica el concejal Federico Fernández Storani. En el PRO, muchos dan por descontado una candidatura de Agustina Ciarletta, a la vez que aparecen figuras dentro del peronismo republicano y del ala de Patricia Bullrich. “Es una buena oportunidad para hacer una buena elección, meter por lo menos cuatro concejales”, se entusiasman.