Corrientes, la provincia de los senderos que se bifurcan

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, puso primera en la carrera electoral de la provincia y decidió ir en busca de su segundo mandato en las elecciones de este año. Sin embargo, no podrá repetir la fórmula a la gobernación porque su vice, Gustavo Canteros, está imposibilitado constitucionalmente para acceder a un nuevo cargo en el Ejecutivo provincial, ya que entre 2013 y 2017 secundó al tres veces gobernador correntino Ricardo Colombi. La alianza Encuentro por Corrientes (ECo) es un amplio conglomerado de partidos, con predominio del radicalismo, que manda en la provincia desde 2009 y en el que las diferencias a veces se dirimen a cielo abierto. Así ocurrirá este año cuando Canteros, líder de Proyecto Corrientes, compita por la intendencia capitalina. Su principal rival será el actual alcalde y candidato del radicalismo, Eduardo Tassano.

La semana pasada, el hoy senador Colombi ratificó que Valdés "es el candidato del partido" para luchar, nuevamente, con mantener la gobernación de Corrientes. De inmediato, llegó el espaldarazo de los máximos referentes del radicalismo provincial. De hecho, el Comité de la Unión Cívica Radical de la Ciudad se congregó para apoyar la candidatura del gobernador y del intendente capitalino, que también irá en busca de su segundo mandato.

Un día después, Canteros reunió detrás de su candidatura a 16 fuerzas políticas y anunció que competirá en las elecciones para ser el próximo intendente de Corrientes. "La ciudadanía viene reclamando un cambio y consideré que el mejor lugar para llevar adelante esos cambios era la Intendencia de la ciudad", dijo el actual vicegobernador en diálogo con Letra P.

Asimismo, admitió que le hubiese gustado tener el apoyo del gobernador a su candidatura, pero dijo que "Valdés es un dirigente radical y decide en función de su partido político". También, calificó como "normal" la relación que mantiene con el mandatario provincial.

Además de Proyecto Corrientes, los partidos que apoyan al jefe del Senado correntino son Unión Celeste y Blanco, Nuevo País, Partido Federal, UCeDe, MID, partido Fé, Compromiso Correntino, Nueva Dirigencia, Partido Conservador Popular, Cambio Popular (Capo), Socialista, Tercera Posición, Proyecto Popular y el partido de la Cultura la Educación y el Trabajo.

Canteros en el lanzamiento de su candidatura a la intendencia capitalina.

"Mi desafío es insertar a Corrientes en el contexto regional y trabajar para generar trabajo para los correntinos de la Ciudad, no solo en el ámbito público sino también acompañando al sector privado", señaló Canteros en referencia a sus objetivos en el caso de ganar las elecciones.

La aspiración de Canteros impactó en la UCR, la fuerza más poderosa dentro de la coalición gobernante. "No hay ninguna posibilidad que Canteros lleve la boleta de Gustavo Valdés. Tendrá que buscar otras opciones", sentenció el secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, en declaraciones a Radio Dos.

Valdés y Canteros, gobernador y vice de Corrientes.

El creador y líder de Proyecto Corrientes, espacio que forma parte de ECo, evitó confrontar con Valdés, destacó su gestión en la pandemia y aseguró que cumplirá con su "responsabilidad institucional" hasta el 10 de diciembre, fecha en la que finalice su mandato. No obstante, reconoció que la deuda pendiente del actual gobierno es disminuir los índices de pobreza: "Hoy Corrientes tiene entre el 40% y 50% de pobreza. En función de eso, hay que gobernar para todos", planteó.

En esta línea, Canteros ratificó también su decisión de pelear por la Gobernación "en algún momento" para "insertar a Corrientes en la región". "Me preparé toda la vida para encarar ese desafío. Hoy no lo puedo hacer porque tengo impedimento constitucional, pero seguramente en algún momento la sociedad me dará la oportunidad de poder gobernar los destinos de mi provincia", aseveró.

Sin el aval de ECo para competir por la intendencia capitalina, Canteros tendrá que presentarse bajo otro sello. ¿El peronismo? Es una alternativa que deslizó el dirigente justicialista Alejandro Karlen. "Lo que él (por Canteros) me viene manifestado es que está dispuesto a sentarse a conversar con la posibilidad de que pensemos juntos en ese camino”, dijo el diputado del Parlasur.

Con Valdés como favorito en los comicios provinciales, que aún no tienen fecha, la disputa en Corrientes capital le suma temperatura a las elecciones provinciales de un distrito que, como Santiago del Estero, elige sus autoridades con un desfasaje de dos años respecto del calendario electoral nacional, en virtud de las intervenciones federales que se sucedieron en 1999 (Corrientes) y 2004 (Santiago del Estero).