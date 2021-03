La oposición cargó contra Massa y Valdés por la vacunación VIP

El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, anunció que tomó la decisión de no aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. Lo hizo luego que la diputada de la oposición Mónica Frade lo cuestionara por haber sido inoculado de manera irregular y tras apuntar contra el silencio adoptado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ante el escándalo de los vacunados VIP.

"Tomé la decisión de no darme la segunda dosis porque no le robo vacunas a nadie", dijo el legislador peronista al participar de la sesión especial de la Cámara baja de manera remota. Con la expresión respondió a la acusación que poco antes había lanzado la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, quien aludió sin nombrarlo a Valdés como el diputado que "se robó una vacuna".

“En esta Cámara hubo diputados que se vacunaron, hubo por lo menos dos que lo reconocieron. Hay un diputado que afirmó haberse vacunado con una primera dosis para viajar a México pero que hoy parece que no le alcanzó porque está en su casa sesionando desde ahí, con lo cual no entendemos porque se robó una vacuna”, comenzó Frade.

“Este parlamento ha guardado absoluto silencio respecto sobre quiénes son los diputados que han usado privilegios sin cumplir con todos los requisitos que los ciudadanos comunes de esta país han cumplido. Y usted presidente (por Massa) es el primero que ha guardado silencio. Usted que se jactaba en el 2015 de decir: ‘Vamos a cambiar el presente de corrupción por la transparencia del futuro”, interpeló la diputada a Massa.

Si bien, el presidente de la Cámara optó por no contestar, segundos después la legisladora Cecilia Moreau salió al cruce. “Yo no fui referida, pero estoy a cargo de esta bancada y le voy a decir a esa diputada que en el peor momento de la pandemia nos recomendaba no usar tapaboca, marchar y tomar lavandina: usted es una descarada. Va a Formosa porque por Quilmes no puede caminar”, sentenció Moreau.

Por su parte, Valdés explicó que accedió a darse la primera dosis el 18 de febrero pasado porque así se lo habían indicado autoridades del Gobierno, que lo habían invitado a participar junto al senador Jorge Taiana de la comitiva argentina que iba a viajar a México. "Nos comentaron que había que vacunarse. Que éramos parte del personal estratégico. Que México era una zona de alta exposición al coronavirus", explicó y agregó: “Sorprendentemente la misma persona que nos invitó nos dijo que no podíamos subir al avión", se quejó.

"Me vacunaré cuando todos los argentinos tengan la posibilidad de vacunarse", aseguró.

El cruce continuó cuando tomó la palabra la diputada Dolores Martínez del bloque UCR, quien promovió una cuestión de privilegio contra el jefe de Gobierno, Santiago Cafiero, por su responsabilidad en la administración de las vacunas y su falta de rendición de cuentas ante la Cámara. “Hoy la Argentina no tiene solo el problema de escasez de vacunas, sino que a la vez tiene uno mayor, un hecho de corrupción en el proceso de implementación del plan. Caímos en la inmoralidad de utilizar los recursos del estado, recursos de todos, para unos pocos, los privilegiados de siempre” dijo la diputada.

“Lo que queremos es que el jefe de gabinete y la ministra de salud (Carla Vizzotti) vengan a dar explicaciones, porque el desafío que tenemos como Estado es enorme. No alcanza con aliviar el bolsillo de los trabajadores”, señaló la diputada.

En la otra vereda, el diputado Pablo Yedlin del Frente de Todos, defendió la gestión del Gobierno en materia sanitaria, indicó que el único problema que enfrenta el país es el de “cantidad de vacunas”, pero que es una cuestión mundial y criticó a la oposición por “generar ruido permanentemente”.

“Hay un intento de un grupo de la oposición de generar ruido permanentemente en todas las decisiones sanitarias que tienen que ver con la pandemia con una finalidad electoral”, dijo.