El termómetro de la interna radical en bastiones comandados por el PRO

En la interna de la UCR bonaerense del próximo domingo, varios de los cruces más fuertes a nivel distrital se dan en bastiones hoy comandados por el PRO. En muchos de ellos, la relación con el socio que administra la intendencia y las perspectivas de construcción de una alternativa local que aspire a plantar bandera radical en comicios futuros son aspectos puestos sobre la mesa de discusión de cara a los afiliados. Bahía Blanca, Olavarría, Junín y La Plata son algunos puntos estratégicos.

La disputa por el comité olavarriense tiene tres listas. La nómina referenciada con Maximiliano Abad en el orden provincial la encabeza Franco Illescas, quien, en diálogo con Letra P, bregó por “un radicalismo cercano, con gente capacitada que pueda afrontar los desafíos actuales”.

Más allá de la interna de este domingo, Illescas enfatizó que en su espacio se trabaja en “un modelo de ciudad, un proyecto superador” al que actualmente comanda el intendente macrista Ezequiel Galli. Por tanto, la idea es “presentar una lista en las PASO de 2023 con un equipo de dirigentes capacitados para construir una Olavarría cada día más desarrollada”. Así, apela a “los valores radicales de toda la historia pero con una visión renovada”.

En otro rincón, con un enfrentamiento de larga data con Galli por no habilitar internas y por el armado de la lista local, el sector que maneja el comité distrital va a la interna con una batería retórica que reparte dardos al municipio y al Comité bonaerense de Daniel Salvador por no abrir la participación. Con varios dirigentes del riñón de Cantera Popular, la lista que encabeza Gonzalo Dolagaray se alinea con Martín Lousteau y apoya a Gustavo Posse. La tercera lista también responde a Evolución pero su candidato, el exdiputado Rubén Lanceta, aclara: “Eso no nos transforma en lo mismo. Estoy en la antítesis de Dolagaray y su lista”, dice, y lo acusa de haber debilitado la UCR.

Bahía Blanca

En el principal bastión de la Sexta sección, hoy bajo la administración PRO de Héctor Gay, el duelo radical también ofrece tres listas. La nómina bendecida por Abad y la estructura provincial del partido lleva como cabeza al actual subsecretario de Seguridad municipal y titular del Comité distrital, Emiliano Álvarez Porte, quien, en declaraciones a Letra P, resaltó que desde 2015 “se fue reconstruyendo el radicalismo” local, que arrastraba una posición de “debilidad”, sin representación legislativa. “A partir de la participación en la gestión municipal, la UCR fue ganando territorio y visibilidad”, ahondó.

A futuro, Álvarez Porte observó que las PASO “deben ser usadas para ampliar la base electoral, no para una competencia interna que solo desgaste el frente”. Con esa premisa, consideró: “Seguramente, en 2023 el radicalismo presente sus candidatos a gobernador y presidente, con el correlato correspondiente en nuestra ciudad”. Pero advirtió: “Debemos ser inteligentes en la competencia interna del frente y no poner en riesgo lo logrado”.

Con esa tónica fue Pablo Daguerre, integrante de la mesa ejecutiva de la UCR bahiense: “Siempre apostamos a una construcción colectiva donde las discusiones y el debate sean orgánicos y horizontales, donde convivan diferentes posturas u opiniones. Esa horizontalidad y heterogeneidad nos va a permitir potenciar nuestro espacio”, dijo a este medio.

Del otro lado, se ubican dos listas que están bajo el paraguas del possismo. Una de ellas es liderada por la actual secretaria general del Comité de Distrito, Patricia Piersigilli, quien recibe un fuerte apoyo del ala referenciada con Federico Storani. La opción restante la encabeza Gabriela de Nápoli, que apuntó duro a las dos listas con las que se enfrenta: “Mezclan los nombres de las actuales autoridades que llevaron a casi la extinción del partido en la ciudad. Cerraron el Comité a los afiliados”. Al afirmar que “se dividieron para mantener el monopolio”, De Nápoli dijo no querer más “un partido sumiso”.

La Plata

En la capital bonaerense la disputa es entre dos opciones. La nómina que va pegada a la lista de Abad la encabeza el diputado Diego Rovella. “Esta no es una elección más, se juega el futuro de la UCR”, sostuvo Rovella, a quien este año se le vence su banca legislativa. Del otro lado, referenciado con Lousteau y apoyando la lista provincial de Posse, aparece quien conduce el comité de la sección Primera en la ciudad de las diagonales, Pablo Nicoletti, el cual focaliza en la “enorme renovación generacional” de la lista que lidera, a la vez que apunta hacia el salvadorismo: “Tenemos un partido bastante ausente”.

En esa línea, sostuvo a Letra P: “El comité de la sección Primera que presido es el único de La Plata que abre todos los días, que realiza tareas de formación, con una Juventud Radical pujante y que tiene una comunicación moderna. Es el modelo de comité que queremos trasladar a toda la ciudad”.

Al destacar que la interna es “un proceso puro del radicalismo”, optó por no aludir a la intendencia PRO de Julio Garro y posó la crítica al rol que tuvo la UCR local en la convivencia societaria en JxC: “Es un partido ciego, sordo y mudo, que renunció a la posibilidad de construir un proceso del radicalismo en la ciudad. Queremos reconstruirlo”.

Junín

Este enclave de la Cuarta sección exhibe una particularidad: quienes encabezan las dos listas en pugna respaldan a Posse a escala provincial. Pero una es puramente possista y la otra mezcla dirigentes de diversas extracciones, incluso a quienes apoyan a Abad, por lo que va pegada a las dos opciones para el Comité Provincia.

La más heterogénea lleva como candidato a Juan Pablo Itoiz, secretario de Extensión de la UNNOBA, universidad donde es vicerrectora la compañera de fórmula de Posse, Danya Tavela. Itoiz esgrime un marcado acento crítico hacia el salvadorismo: “La actual conducción gestionó el partido como un club de amigos, siempre estuvieron cómodos en la posición secundaria que les asignó el PRO”, dijo a Semanario, de Junín. Sin embargo, la candidata a vice de Itoiz, Cristina Cavallo, respalda a la lista de la conducción provincial.

Ante eso, Verónica Borsani, aspirante a vice en la lista que encabeza Pablo Merad, etiqueta como “una trampa” la propuesta de Itoiz ya que “va a nivel provincial con las dos listas”. En ese punto traza la diferencia: “Nosotros formamos parte del proyecto de Protagonismo Radical. Queremos que en 2021 haya una lista de concejales radicales, ampliar las bases de JxC a sectores más progresistas y no aferrarse al PRO”.

En esa línea, Borsani puntualizó a Letra P: “La actual gestión que apoya la otra lista ha mantenido el comité cerrado, lo único que hizo fue ser el felpudo del PRO, aplaudiendo todas las decisiones y no proponiendo”. Así, resaltó que en 2023 buscarán “llevar una plataforma propia del radicalismo” que confronte al espacio del intendente PRO Pablo Petrecca.