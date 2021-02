Camaño busca una (tercera) posición en la madre de todas las batallas

“Yo no formo parte del lavagnismo; de última, seré parte del camañismo. Tengo un partido nacional”, enfatizó Graciela Camaño en una reciente entrevista con Clarín. Esa cita es rescatada por cada referente de su espacio para despejar etiquetas del pasado inmediato y afrontar lo que viene con conceptos que, en lo troncal, no difieren del motor movilizador de lo que fue Consenso: generar una opción que rompa la polarización arraigada sobre el escenario político doméstico. Sin embargo, ensanchar una avenida del medio cada vez más angosta no asoma como una empresa fácil en un contexto donde socios recientes analizan dar un salto hacia alguno de los dos márgenes de la grieta.

En el ala gastronómica saben que parte de la cúpula del GEN los apunta como responsables del desplazamiento margarito de los casilleros de privilegio en 2019 y saben que Stolbizer mira hacia Juntos por el Cambio. En tanto, sectores del alfonsinismo con los que supieron articular en la última incursión electoral no descartan un acercamiento al Frente de Todos con el espacio de Progresistas en Red como canal de acceso.

En el camañismo bonaerense no se desaniman y aseguran que mantienen vasos comunicantes con rincones distritales del GEN y sectores del radicalismo que nada quieren saber con JxC. Todo, mientras apuestan a darle mayor volumen a una alianza con todos aquellos que crean que el camino es romper el bifrentismo. En ese esquema, armadores afirman que se avecinan rondas de café entre dirigentes nacionales para empezar a darle un mayor contorno frentista al armado que ya puso en marcha Tercera Posición en los primeros días de febrero sobre terreno bonaerense, con sucesivas reuniones seccionales.

En el conurbano, se realizó una reunión en Vicente López con referentes de 14 distritos de la Primera, entre ellos los concejales de Tres de Febrero Martín Jofre y Sandra Lizarraga, mientras que en la Tercera el encuentro fue en la sede de Uthgra de Lomas de Zamora. En la Segunda, donde figura como armadora la exconcejala de Zárate Stella Mendaño, el mitin entre dirigentes de los principales municipios se realizó en Salto.

Es central el rol del gremio de los gastronómicos como anclaje territorial bonaerense de Tercera Posición. Un caso paradigmático en este sentido se observa en la Quinta sección, donde las seis seccionales de Uthgra emplazadas en puntos turísticos (Chascomús, Necochea, Tandil, La Costa, Villa Gesell y Mar del Plata) facilitan el armado seccional al articular cada una de ellas no solo con el distrito de base, sino también con los vecinos. Así, Tercera Posición ya posee representantes en 20 de los 27 distritos de la Quinta y aspira a completar la totalidad de esta jurisdicción antes de la legislativa.

Como armadora política, allí figura la concejala de Mar del Plata Mercedes Morro, secretaria general (en uso de licencia) de la seccional local de Uthgra. “En lo territorial, hemos tenido reuniones con otras fuerzas políticas, pero no avanzamos en nada concreto hasta que no se cierre arriba”, admite Morro en diálogo con Letra P y subraya: “Buscamos posicionar un tercer camino que tiene que fortalecerse”.

En Mar del Plata se realizó días atrás la reunión seccional donde participaron también dirigentes de otras jurisdicciones y el apoderado provincial, Daniel Pires. “Tenemos que dejar las soberbias y apetencias personales para salir de esto, más allá de los colores políticos”, arengó Morro, que se muestra “muy satisfecha” con las negociaciones en clave frentista que viene desarrollando su jefa política. En lo seccional, el objetivo es sumar concejales y, de acuerdo a cómo se den los acuerdos arriba, aspirar a una banca en la Legislatura.

En la Cuarta sección la dinámica es similar y la representación del espacio se multiplicó en 17 de los 19 distritos de la región. El último fin de semana, Pires también recorrió esta zona y organizó junto a Alejandro Franco, referente de la sección, una reunión en Junín. “Tenemos representación a lo largo y a lo ancho de la provincia”, señala el juninense, hoy parte del gabinete del intendente Pablo Petrecca (PRO). Franco sostuvo que, “en términos electorales, va a existir la posibilidad de saltar la grieta”, una idea, dijo, que, en el marco de Consenso Federal, se le propuso al electorado, pero “la gente no conectó con ese concepto”.

Rumbo a las próximas elecciones, el dirigente señala que el camino sigue siendo "el del medio: la moderación, la unión nacional”. En este sentido, indicó que no descartan “nuevos acuerdos con distintos sectores”. Además, de los antiguos socios señaló que dialogan con Lealtad Bonaerense, la estructura partidaria construida por el exministro de Gobierno Joaquín de la Torre, y el sector que lidera el expresidente de la Cámara de Diputados de la NaciónEmilio Monzó. “Hay coincidencias conceptuales que nos permiten avizorar un futuro común”, advirtió y agregó que, si bien el ADN de Tercera Posición es el peronismo del centro, la articulación es más amplia.