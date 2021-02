Exsocio de Ferraresi pide pista y desafía: “Ojalá se animen a competir”

“Aspiro a competir electoralmente”, dice a Letra P el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Jorge Calzoni.

Hasta principios de 2019, Calzoni fue socio político del exintendente Jorge Ferraresi, actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. En 2020, en plena pandemia, conformó junto a otras autoridades de casas de estudios el Frente de Todos Universitario, el brazo académico que a lo largo y a lo ancho del país se referencia en el gobierno de Alberto Fernández. Desde ese despacho y con recorridas barriales trabaja en la construcción de una alternativa al proyecto que en Avellaneda lidera el presidente el Instituto Patria, uno de los dirigentes más cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Ojalá se animen a competir”, dice, provocador, en busca de que el oficialismo local habilite la competencia en las primarias. De no suceder, anuncia, que jugará por afuera.

-Su perfil siempre está asociado a lo académico y lo partidario dentro del Frente de Todos queda solapado. ¿Cómo viene trabajando para levantar ese otro perfil?

-Venimos caminando hace tiempo, viendo lo que está pasando en toda la comunidad. Trato de no mezclar los roles, el de profesor o rector de la UNDAV y el de militante político. Hay un partido local (PJ) que no está funcionando, que no salió a trabajar. El militante político tiene la responsabilidad de ser un vehículo con las políticas públicas. Estoy recorriendo distintos lugares los fines de semana, viendo qué necesita la gente porque aspiro a competir electoralmente. Avellaneda necesita empezar a cambiar algunas políticas y podemos ofrecer a la ciudad una cantidad de estudios que venimos desarrollando desde el punto de vista de la investigación para ponerlo al servicio del territorio.

-¿Hoy es factible desarrollarlo?

-Hoy no tenemos diálogo con el municipio. Todo terminó de estallar el año pasado, cuando sacaron un edificio que estaba previsto para la universidad y decidieron destinarlo a un juzgado. Eso rompe con todo tipo de articulación, porque puede haber diferencias con el rector, pero no con la universidad. No se puede perjudicar a toda la comunidad universitaria, que quedó molesta con todo eso.

-¿Y cómo articula en el Frente de Todos?

-Venimos hablando con algunos funcionarios sobre distintas situaciones en el territorio y con referentes de distintos sectores políticos, con distintos partidos. Creo que esta idea de coalición va a sostenerse y nos interesaría participar de eso, estar en una mesa de discusión, discutir los temas del municipio. Podemos aportar a la discusión y a cambiar un poco el eje de lo que estamos viendo hoy.

-¿Con qué referentes nacionales está vinculado?

-Estamos ante un gobierno de coalición. Uno no tiene por qué estar en un sector y no hablar con el resto. No es que estamos parados en un lugar determinado, sino hablando con distintos sectores. La idea es conformar un frente político en el distrito que comparta estas ideas. Acompañamos al gobierno nacional y al gobierno provincial, pero en Avellaneda no nos sentimos representados. Creemos que podemos ser una opción dentro de ese espacio político.

-¿La idea es buscar un lugar en la lista o medirse en la PASO?

-Si nos dejan será por las PASO; si no, por afuera. Ojalá que quieran competir. Tienen todas las herramientas para ganarnos. Ojalá se animen a competir y podamos confrontar ideas. Nosotros creemos en un proyecto político y en una construcción donde todos podamos ser parte.

-¿Tienen estructura partidaria para ir por afuera?

-Hay muchos partidos que nos vienen ayudando: el Partido Verde, Causa Nacional, varias agrupaciones que están dentro de otros partidos. Yo sigo afiliado al peronismo, pero es un partido que hoy está vacío en Avellaneda. Es un órgano de publicidad del municipio donde lo que prevalece es la gestión municipal. Hemos pedido respuestas al partido ante situaciones como la del edificio de la universidad, pero tienen la soberbia de creer que no tienen la necesidad de contestar. Ante eso no tenemos más remedio que plantear una alternativa.

-¿Lo sorprendió que el Presidente convocara a Jorge Ferraresi como ministro?

-No, no me sorprendió. Ojalá le vaya bien. Yo no tengo algo personal; quisiera discutir con él de política, que nos explique por qué nos sacó el edificio, que se lo explique a la comunidad universitaria, que deje de mentir. Yo formé parte del equipo de campaña y hay una propuesta que hicimos sobre infraestructura, obra pública, vivienda… y personalmente consideraba que eso debería funcionar junto, articuladamente. Ojalá se pueda lograr. El tema de hábitat no es solo construcción de viviendas. Es mucho más que eso.