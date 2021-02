Diputados, en modo electoral: gritos y chicanas de alto voltaje

Casi un mes después de lo previsto y luego de tres intentos fallidos, la Cámara de Diputados volvió a sesionar este jueves para tratar cuatro proyectos de amplio consenso, pero arrancó con una serie de cruces, gritos y chicanas que anticiparon el clima que atravesará al recinto durante todo este año electoral. Las controversias estuvieron concentradas en la provincia de Formosa, el futuro de la prórroga de la ley sobre biocombustibles y otro round protagonizado por el diputado macrista Fernando Iglesias que sumó una nueva denuncia en su contra.

Las discusiones estallaron en las tres primeras horas de otra maratónica sesión. Estuvieron dedicadas a 25 cuestiones de privilegio solicitadas por distintos diputados y diputadas. En ellas se condensaron parte de los debates que no llegaron al recinto durante enero y se mantuvieron en estado latente desde fin de año, cuando concluyó la primera etapa del período de extraordinarias que convocó el Ejecutivo a fines de noviembre.

Uno de los debates más ásperos, que preanuncia un tono de alta polarización para la campaña con vistas a las elecciones legislativas, giró en torno a la situación en Formosa y la visita que realizó la semana pasada un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, encabezados por el macrista Waldo Wolff, para conocer de primera mano las denuncias realizadas por distintos ciudadanos contra el gobernador Gildo Insfrán (PJ), cuya administración es señalada por violaciones a los derechos humanos durante el aislamiento, luego de un fallo de la Corte Suprema que advirtió sobre el abuso de situaciones excepcionales dispuestas durante la pandemia.

El diputado bonaerense del PRO denunció que los miembros de la comitiva tuvieron que afrontar “intimidación política y discriminación positiva de casta”. "Nos intimidaron desde el oficialismo, nos dijeron que sin una invitación oficial no íbamos a poder entrar a Formosa”, disparó y abrió un round que se extendió durante toda la tarde.

La formoseña María Graciela Parola, del Frente de Todos (FDT), acusó a Wolf de "repetir la letra que le dan sus patrones, con una visita relámpago armada con fines electoralistas" y consideró que "es insólito que quienes han sido cómplices del peor gobierno de la historia, cuestionen a nuestra provincia". "Es lamentable que busquen por otros medios lo que se les está negando en las urnas", retrucó la diputada que definió a la administración de Insfrán, que lleva 26 años en el poder, como "un modelo peronista, profundamente humanista y cristiano que por más que les pese a algunos, es conducido por Insfrán".

Antes de cerrar, Parola descargó dos chicanas que sumaron temperatura. "Tenemos a los paladines del contagio que quieren escuchar que la gente sufre y se muere, pero no lo van a conseguir", bramó y luego les enrostró: "Alguien dijo que la esencia de la extrema derecha siempre ha sido la mentira, el odio y la muerte y las acciones de la oposición así lo confirman, es una campaña electoral en plena pandemia".

La respuesta más dura provino de la bonaerense Mónica del Frade, de la Coalición Cívica. La diputada formó parte de la comitiva y defendió el viaje. Primero apuntó contra Parola. "Se la ve tan bien en forma remota que no sé por qué está acá", arrancó. Para ella la gira por Formosa no fue "una aventura electoralista". "Ya lo dijo (el senador por Formosa José) Mayans: en pandemia no hay derecho y efectivamente en Formosa no hay derechos", añadió.

"No voy a discutir con gente que cree que Formosa es un país aparte e Insfrán es Napoleón", lanzó la diputada casi a los gritos y recordó que Clorinda "está aislada hace 160 días". Antes de cerrar su intervención, Del Frade dijo que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, "es un infame encubridor que tiene que renunciar ya".

Hugo Yasky, titular de la CTA, le contestó en calidad de titular de la Comisión de Derechos Humanos. "Si realmente quieren terminar con la violencia institucional, les ofrecemos acompañar el proyecto de ley contra la violencia institucional que acabamos de presentar. Nosotros no podemos ir a Jujuy donde todavía hay militantes presos desde hace cinco años pero no queremos tomar los temas como chicana", insistió el legislador, en referencia a la detención de la dirigente Milagro Sala.

La jujeña Carolina Moisés (FDT) recordó que su bloque no mandó una misión a su provincia cuando "(el gobernador Gerardo) Morales marcó las casas de las personas infectadas". Se negó a comparar a ambas distritos, pero marcó: "Lo que sí le puedo decir es que en Formosa hay 15 muertos y en Jujuy, 1500".

Chiquero

En el medio de las peleas por Formosa, el duelo verbal que concentró mayor atención fue el que protagonizó el macrista Iglesias, cuando presentó una cuestión de privilegio contra su par Rodolfo Tailhade, del Frente de Todos, que lo denunció ante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. "Me llena de orgullo que lo haya hecho un canalla que es del chiquero de las denuncias", gritó el diputado y apuntó a desestimar la denuncia en dos ejes: el presunto incremento patrimonial del 1300% y la posesión de un loft en el edificio Molina Ciudad, cuyo desarrollo está íntimamente vinculado a la administración del expresidente Mauricio Macri cuando fue jefe de Gobierno porteño.

“Yo no tengo ninguna propiedad en ese edificio, y lo voy a probar”, remarcó Iglesias y luego arremetió contra todo el bloque del FdT. “¿En qué se han convertido?", les preguntó. "Arrancaron hablando de derechos humanos y ahora bancan al dictador Insfrán, y las operaciones de los servicios de la SIDE disfrazados de diputados”, dijo.

Tailhade no se dio por aludido y dijo que esas respuestas se las deberá dar al fiscal federal Jorge Di Lello que lo imputó por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. En su lugar pidió que la Cámara investigue a Iglesias por tres viajes que realizó a Nueva York entre 2018 y 2020 con viáticos pagados por el cuerpo para participar de encuentros realizados "por el Congreso Federalista Mundial que es presidido por Iglesias".

“Más de un millón de pesos para que este señor recorriera el mundo vaya a saber para qué” disparó Tailhade, mientras Iglesias pedía la palabra a los gritos para contestarle, algo que no está permitido en el reglamento para cuestiones de privilegio.

Los gritos no se detuvieron hasta que comenzó el tratamiento del primero de los cuatro temas del día, el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública, que cerca de las 18.30 fue aprobado en general por 233 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, con el apoyo de la bancada de Juntos por el Cambio.

Por delante quedaban la creación de beneficio extraordinario a familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan, la implementación de un régimen para promover la construcción de obras privadas nuevas y la ley de financiamiento del sistema de ciencia y tecnología nacional. Un temario de consenso que contrastó con el clima caldeado de la primera sesión de 2021 y que abre incógnitas sobre acuerdos pendientes, como la eventual postergación de las PASO.