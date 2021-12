Tavela: “Algunos se quedan en el bloque de Negri pero piensan como nosotros”

Danya Tavela será la única representante bonaerense de la bancada de 12 miembros que Evolución radical, espacio referenciado en Martín Lousteau, decidió crear dentro del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja nacional, en desacuerdo con la reedición de Mario Negri como jefe de un bloque UCR que, así, formaliza su fractura.

“Lo más sincero de cara a la sociedad era explicar que queríamos un JxC más grande, con un radicalismo protagonista y con las voces de los nuevos liderazgos representados en el Congreso”, sintetizó la diputada electa a Letra P sobre la decisión de su espacio, que también avanza hacia la disputa de poder dentro del Comité Nacional: “Es Martín Lousteau quien debe conducirlo”, aseveró.

Tavela llega al Congreso luego de unas legislativas que la tuvo en las PASO de Juntos como escolta de Facundo Manes, quien, en silencio, orienta su posicionamiento en el redil de Negri. No obstante, para la vicerrectora de la UNNOBA, su reciente compañero de lista “confluye” en la mirada de “renovación” que motorizó formalmente la escisión de Evolución del bloque UCR. Ante eso, encuadró el posicionamiento de Manes en “lógicas de organización política” y estimó que “a algunos les es más difícil poder sortear algunos vínculos preexistentes”. Bajo esa óptica, aseguró: “Otros se quedan en el bloque de Negri pero piensan como nosotros”.

-¿Cuál fue el detonante de la decisión de romper el bloque?

-La renovación, la emergencia de nuevos liderazgos, eso hace más grande y potente a Juntos. Es algo que siempre dice Facundo Manes: enfrentar los mismos problemas con las mismas actitudes, con las mismas personas y de la misma forma no nos saca para adelante. La decisión de algunos de nosotros de armar un bloque propio nos va a permitir darles vocería y visibilidad a aquellas personas que han emergido como nuevos líderes. Otros han decidido quedarse en el bloque de Mario Negri pero piensan como nosotros.

-¿No hubo margen para negociaciones?

-Estuvimos conversando los últimos diez días respecto del cambio de metodología que estábamos planteando en términos de administrar esta nueva configuración de poder. El otro sector decidió ir al clásico armado de las mayorías y aplicar esa definición. Creemos que no era el mejor camino y que había que tener una posición firme para demostrarlo de cara a la gente.

-Manes enfocó su campaña en la renovación, sin embargo, parece acompañar la continuidad de Negri. ¿No es contradictorio?

-No. Forma parte de las lógicas de organización política que tiene cada uno. A algunos les es más difícil poder sortear algunos vínculos preexistentes, otros creemos que alguien que es por quinta vez reelecto al frente del bloque no expresa la renovación. Creo que lo de Facundo no es puntual respecto del apoyo a ese bloque, sino que simplemente él responde a parte de la estructura partidaria de la UCR y en ese esquema ha decidido estar, pero confluye en la mirada respecto de las necesidades de los nuevos liderazgos, de la renovación, del crecimiento de la juventud y de los jóvenes en puestos de vocerías y de caminar hacia un radicalismo que se modernice, distinto.

-¿Van por la conducción del Comité Nacional?

-Debe discutirse la conducción del Comité Nacional y la de todos los espacios del partido. La renovación es la forma que tiene el radicalismo de aportar fortaleza a JxC para ganarle al kirchnerismo en 2023.

-¿Quién debería conducir la UCR?

-Martín Lousteau debe conducirla.

-¿Cuál será el correlato de esta situación en la Legislatura bonaerense y en la relación que Evolución mantiene con el sector que conduce el Comité Provincia de Buenos Aires?

-Todo depende de cómo se vayan dando las conformaciones y los respetos por las minorías, las integraciones de esas minorías en las construcciones, tanto de los bloques como de los interbloques. Hoy, aventurar qué correlato va a tener en cualquiera de las provincias o municipios es hacer futurología.

-Pero, ¿por dónde pasan las claves?

-Tendrá que ver con las formas de liderazgo de quienes ejercen las mayorías, con la capacidad de esas mayorías de garantizar la unidad. La unidad siempre está a cargo de la mayoría, por lo tanto, no depende solamente de los planteos que algunos hayamos decidido formalizar de cara a la sociedad.

-Carrió apuntó contra el sector que integra, ¿cómo tomó esas declaraciones?

-Intento que las opiniones de los líderes de otros partidos políticos respecto de las resoluciones internas de mi partido no me afecten. No coincido en muchas de las lecturas que ella realiza, pero es un problema que tiene en todo caso ella y parte de su equipo político.

-¿Qué perfil tendrá el bloque y cómo será su posicionamiento ante el Ejecutivo?

-Estamos dentro de Juntos. Vamos a trabajar para fortalecer la oposición y tener mayor visibilidad, con personas como Rodrigo De Loredo y Martín Tetaz, quienes tienen una posición dura respecto del ejecutivo nacional, una posición que nos permita marcar el rumbo de lo que vamos a discutir en el Congreso: la educación, las medidas económicas, el trabajo y las medidas anti inflación. Para eso, necesitamos nuevos líderes que las expresen.