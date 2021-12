Siempre nos queda Tribunales: JxC judicializa la sesión de Bienes Personales

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) de la Cámara de Senadores confirmó que se presentará ante la Justicia para impugnar la sesión en la que este miércoles fue sancionada la reforma del impuesto a los Bienes Personales. Argumentará supuestas irregularidades alrededor del cuórum obtenido por el Frente de Todos (FdT) antes de iniciar la sesión.

Según explicaron distintas fuentes del bloque opositor, la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, logró el cuórum necesario fuera del plazo reglamentario de 30 minutos una vez iniciada la sesión, como indica el reglamento interno de la Cámara, por lo cual consideran que la reforma que elevó el mínimo no imponible de dos a seis millones de pesos es inválida. Este miércoles, el oficialismo llegó a 37 bancas ocupadas gracias al apoyo de la peronista disidente de La Rioja, Clara Vega, luego de que el catamarqueño Guillermo Andrada diera positivo de Covid-19 minutos antes de sentarse a sesionar, pero la oposición denuncia que lo alcanzó fuera del período de tiempo permitido.

En declaraciones a radio La Once Diez, el presidente del bloque de senadores del RO, Humberto Schiavoni, aseguró que “el reglamento es muy claro” y que “no se puede violar”, por lo cual la oposición presentará un recurso de amparo. “El kirchnerismo estaba sin cuórum”, denunció. “Cuando tenían mayoría automática, el kirchnerismo aprobaba lo que quería. Como ya no tienen más quorum, van en contra del reglamento para seguir aprobando proyectos que responden a su agenda”, profundizó a través de Twitter y agregó: “Rechazamos esta conducta. No nos van a doblegar”.

De esta manera, el FdT sufre las primeras consecuencias del traspié electoral de noviembre, cuando perdió el cuórum propio que el peronismo logró ostentar en la Cámara alta de forma ininterrumpida desde el retorno a la democracia, en 1983. Con la nueva distribución de bancas, está obligado a negociar la agenda legislativa y a buscar apoyo y consensos en otras fuerzas, como se observó este miércoles, cuando la riojana Vega brindó la ayuda necesaria para aprobar la reforma del artículo 24 de la ley 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales. Además, la polémica se suma a la disputa que existió alrededor de la discusión de esta misma iniciativa en la Cámara de Diputados, cuando algunas bancas de JxC quedaron vacías durante el debate y permitieron que el oficialismo lograra la aprobación.

A través de un comunicado oficial, la bancada de JxC citó el artículo 15 del reglamento interno del órgano legislativo, que asegura que, “a la hora fijada, el Presidente llamará a sesión y si treinta minutos después no se ha logrado el quorum en el recinto, esta se levantará de inmediato”. Según la oposición, que presenta fotos de la pantalla que existe en la Cámara como prueba, a las 15.36 -36 minutos después de la citación- había 33 bancas ocupadas, cuatro menos de las requeridas. “No se alcanzó el quorum en los términos establecidos por el Reglamento de la Cámara”, sostuvo la principal fuerza opositora del país.

De esta manera, se espera que en las próximas horas JxC presente un recurso de amparo ante la Justicia contenciosa administrativa federal, en un anticipo de las tensiones y disputas que existirán en el próximo período legislativo entre el oficialismo y la oposición.