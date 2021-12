Lordén avisa que “el radicalismo empezará a discutir todo” dentro de JxC

La vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Alejandra Lordén, aseguró que el radicalismo “se empoderó” y que “está en el mejor momento” dentro de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC), por lo que comenzará “a discutirlo todo” dentro de la alianza opositora.

También podés leer La UCR porteña embarró la cancha, pero le votó a Larreta el Puerto Madero PRO

"Al revitalizarse el radicalismo empieza la discusión, hay un equilibrio. Antes no había sumisión, pero era un partido que no estaba parado como está hoy”, consideró en declaraciones a AM 750 y agregó: “A partir de hoy el radicalismo empieza a discutirlo todo".

Asimismo, se refirió a las disputas internas por la renovación de autoridades en el bloque de la Cámara de Diputados, donde el cordobés Mario Negri busca su reelección ante la oposición del representante de Evolución Radical, Emiliano Yacobitti, y dijo que las discusiones "son lógicas" ya que “todos pujan para tener su representación”.

"Como todo momento donde hay que decidir autoridades hay pujas y tensiones, pero no me parece que esté en peligro la unidad del radicalismo, son discusiones lógicas", completó.