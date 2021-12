En Santa Fe tampoco se consigue: Perotti, sin Presupuesto para 2022

Al igual que el presidente Alberto Fernández, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, terminará el año sin Presupuesto para 2022. Pese a los intentos del Ejecutivo por evitarlo, la Cámara de Diputados devolvió el proyecto a comisión y volverá a tener tratamiento, este cálculo u otro, recién en febrero. El rafaelino tampoco podrá contar con su ley tributaria, ya que la oposición impuso su mayoría y le efectuó modificaciones. Volvió el amor entre el socialismo y la UCR.

Perotti estaba más que satisfecho con el Presupuesto que el Senado le aprobó de manera unánime la semana pasada. Leía, además, que los senadores radicales, al defender el territorio, también cuidaban, con su aval, los intereses de los intendentes de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón.

Sin embargo, en Diputados la cosa se complicó desde el vamos. Para el perottismo, hasta este martes, se cocinaba una “pelea de cartel entre las cámaras”, una disputa entre las mellizas para dirimir cuál se llevaba los lauros. Para arribar a un acuerdo, el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, maratoneó los 600 metros que separan la Casa Gris de la Legislatura, pero Diputados avisó que salía sí y solo sí podían meterle modificaciones.

Durante la mañana de este miércoles, la rosca se incrementó y la bancada opositora de la Cámara baja se abroqueló detrás de un pedido de tres ítems: el aumento en los fondos del Plan Incluir, compensar a Rosario y Santa Fe en el marco del llamado Fondo del Conurbano y completar fondos adeudados del programa Incluir en localidades gobernadas por la oposición.

Urruty le llevó las demandas al ministro de Economía, Walter Agosto, y regresó a la Legislatura con el anuncio de que la gestión había cerrado con Javkin y Jatón el punto dos y el Ejecutivo les derivaría 3.000 millones de pesos, a repartir en dos y uno.

No obstante, cuando llegó el momento del chequeo, no se encontraron las rubricaciones. Javkin se vio con Perotti el lunes y Jatón, este martes con Agosto, pero ninguno, según confiaron ambos intendentes a Letra P, acordó algo por fuera de lo analizado por la Legislatura. A diferencia de otras veces, Diputados e intendentes jugaron en tándem.

Ahora, Perotti reconducirá el Presupuesto 2021 hasta que la Legislatura vuelva a tratar otro expediente, idéntico o similar al que volvió a comisión. Hasta el segundo mes del año, en tanto, manejará los fondos a discreción, algo que no estaba entre las intenciones de la Casa Gris.

Cuando vuelvan las cámaras, en febrero, se verá. Perotti se topó con una amalgama entre socialistas y radicales, ese conglomerado que funcionó con solidez con Miguel Lifschitz en vida y se replicó este miércoles tórrido en la capital provincial.

No fue la única caída del día para el gobernador en la Legislatura. Su ley tributaria, a la que el Senado también le había dado el OK, sufrió modificaciones en Diputados, en un artículo. Cuando el texto volvió a Senadores, no hubo intenciones de modificar lo votado la semana pasada. Regresó entonces a Diputados, que se valió de una mayoría de dos tercios para imponer su proyecto, que quedó firme porque, al volver nuevamente al Senado, no se alcanzaron los dos tercios para mantener el de Perotti.

En ese sentido, lo que resolvió Diputados es cambiar el porcentaje del impuesto inmobiliario a favor de los municipios y comunas en un 60 a 40 por ciento. Perotti y los senadores preferían mitad y mitad. El gobernador, si quiere, tiene bajo su manga el as del veto. Para la tributaria, no para el Presupuesto, claro.