Si no hace concesiones en Diputados, Perotti tampoco tendrá presupuesto

La calma chicha que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, disfrutó al conseguir de parte del Senado la aprobación de su presupuesto tendrá un cartel de stop en Diputados. En la Cámara baja, al rafaelino le espera una mayoría opositora que le meterá mano gruesa al expediente, por lo que deberá regresar a la cámara melliza. A partir de este lunes, radicales y socialistas, progresistas y cambiemistas buscarán congeniar una estrategia que los encolumne y ordene.

Perotti tiene controla seis a de 50 legisladores peronistas en Diputados, por lo que está obligado a tender puentes y hacer concesiones por doquier. Sin embargo, en el abanico heterogéneo de la oposición, llevan la batuta tres espacios: el socialismo, que acumula 14 bancas más cuatro sillas aliadas, el radical Maximiliano Pullaro, que conduce diez escaños desde Evolución, y Julián Galdeano, que lidera un interbloque de cuatro asientos en Juntos por el Cambio.

Para el socialismo, el presupuesto que se aprobó es malo y merece revoque fino y grueso. El PS lee discrecionalidad en la asistencia a municipios y comunas no peronistas, un nivel de endeudamiento sin especificaciones claras y una pauta atada al presupuesto nacional que tachó la oposición en el Congreso. Por ese motivo, entiende, así como está, el cálculo no corre.

Pullaro descree de que las modificaciones que merece el presupuesto sean mayúsculas. Entiende que está cercano a los intereses del territorio de la UCR, al cual responde y contiene. A priori, no puede correrse mucho de lo aprobado en el Senado porque se distanciaría demasiado de Felipe Michlig, el jefe radical de esa cámara, y los suyos, integrantes hoy de su mismo sector. No obstante, el exministro de Seguridad, de buen rendimiento electoral, apuesta a una “síntesis” entre el PS y el Galdeano. “No vamos a votar solos con el PJ”, avisa.

Galdeano tiene, para este tema, una mirada similar a la del socialismo. Piensa que lo aprobado es parte de una negociación que solo condujo el Senado y no integró a Diputados. En todo caso, solo a Pullaro. Pide, por otro lado, que el interlocutor de Perotti sea no solo el ministro de Economía, Walter Agosto, sino alguien avezado en temas de la política y no en números. En el Senado fue el propio Agosto el enviado plenipotenciario del gobernador.

Invitado por el presidente de la Cámara, Pablo Farías, Agosto tiene previsto visitar la Legislatura este martes. Apostará a achicar el margen de dudas de la oposición y a no desviarse mucho de lo convalidado por el Senado.

Es más que probable que no lo consiga y la oposición devuelva el expediente. Entonces se abrirá una negociación nueva, donde Perotti necesita, gracias a la destreza de su ala dialoguista, que la Legislatura entera, Senado y Diputados, vea que sus intereses queden satisfechos.

Los movimientos en la Cámara baja también dan cuenta del presente de reacomodamientos de la política vernácula y los posicionamientos de cara a 2023. La relación entre Pullaro y el socialismo ya no es de sociedad de ojos cerrados y Galdeano cuida su quinta y empieza, de a poco, a proteger los intereses del intendente de Rosario, Pablo Javkin, otro actor central para la disputa despiadada hacia 2023.