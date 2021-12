Larreta pidió que el acuerdo con el FMI sea parte de "un plan económico"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que "el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene que ser parte de un plan económico" y dijo que el ámbito de discusión debe ser el Congreso.

Durante el acto de asunción el nuevo ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri. el alcalde se refirió a las negociaciones que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo con las autoridades del organismo de crédito multilateral y a su eventual tratamiento en el Poder Legislativo.

"Cuando el Gobierno tenga algo para proponer, se discutirá en el Congreso. Siempre vamos a estar con la mejor predisposición", remarcó Rodríguez Larreta.

En ese sentido, deslizó cuál será la postura de la bancada de Juntos por el Cambio en ese debate parlamentario y afirmó que "lo que sea bueno para los argentinos" lo van a acompañar.

Funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central viajarán este sábado a Washington para reunirse con el directivos del FMI. El objetivo es "continuar avanzando en los entendimientos técnicos en el marco de las negociaciones con ese organismo multilateral de crédito, para un programa que permita refinanciar el préstamo tomado en 2018", anticipó el Palacio de Hacienda.

En junio de 2018 el gobierno de Mauricio Macri anunció un acuerdo con el FMI para la concreción de un programa "Stand By" por U$$50.000 millones, que fue ampliado en otros U$S 7.000 millones en octubre de ese año. Al año siguiente, Argentina recibió la última transferencia y acumuló desembolsos por un total de U$S 44.154 millones, cuyos vencimientos son los que ahora la administración de Alberto Fernández busca renegociar.