Morales se reunió con Macri y envió un mensaje al interior de la oposición

El gobernador de Jujuy y flamante presidente de la UCR, Gerardo Morales, se reunió este sábado por la mañana con el exmandatario nacional Mauricio Macri, a quien le planteó que no tolerará intromisión de Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes opositores en el partido centenario. "No me gusta mucho que nos caminen en el patio trasero y nos quieran meter en la bolsa cuanto radical pase por la calle", remarcó en la previa del encuentro.

"Con Horacio tengo buen diálogo, pero tenemos que dejar en claro algunas cositas hacia adentro. No quiero seguir insistiendo con algunos reclamos que le hago. No me gusta mucho que nos caminen en el patio trasero y nos quieran meter en la bolsa cuanto radical pase por la calle", dijo el líder de la UCR en diálogo con la prensa. En ese sentido, evitó dar nombres pero precisó que "tiene que haber una relación de vínculo, de respeto", algo que recibió de parte del propio "Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, y de Elisa Carrió".

Según el gobernador, Macri es "una figura indiscutible, de consulta, de diálogo" luego de haber sido presidente de la Nación. "A Mauricio lo llamé hace varias semanas y le dije ´cuando llegue a la presidencia del partido quiero hablar con vos´. Hablé mucho con Patricia Bullrich en estos días, también con Maxi Ferraro. Y me voy a reunir en algún momento con Lilita, con Miguel Pichetto para delinear y establecer cómo va a ser la mesa de Juntos por el Cambio y la agenda del año que viene", detalló.

Aún así, tal como dio cuenta Letra P, el flamante titular partidario tomó distancia de la política económica del gobierno de Macri durante la jornada de su asunción: "No quiero a Juntos por el Cambio encerrado en las diez cuadras de la city porteña ni en la ortodoxia económica, porque nos fue mal”

Respecto a la elección interna que lo coronó dijo: "Es una gran responsabilidad la que tengo por delante. Demostramos que el Radicalismo tiene capacidad de dialogar, más allá de las diferencias que tenemos, de buscar consenso para unir". "Se vio un Radicalismo unido, estamos con muchos planes e ideas en la cabeza. Debemos dejar en segundo orden las diferencias que tenemos para privilegiar lo que demanda la gente. La mayoría del pueblo nos votó en las últimas elecciones", añadió.