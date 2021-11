"Alberto va por la reelección en 2023"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, analizó este martes los resultados de las elecciones legislativas, dijo que "la gente sigue apoyando" al Frente de Todos (FdT) y aseguró que el presidente Alberto Fernández “va a pelear por la reelección en 2023”.

"Alberto va a pelear por la reelección en 2023", manifestó el funcionario en declaraciones a Radio Con Vos, y analizó los resultados de las elecciones del domingo: "La gente nos siguió acompañando, sino te dicen, ‘andate al diablo, si te portaste mal conmigo’. No sucedió eso, sucedió al revés".

Y añadió: "Si bien las PASO no tienen nada que ver con las elecciones finales -nuestra elección en las PASO fue insípida- cuando llegó el momento nos acompañaron".

El ministro utilizó una metáfora futbolística para hablar de los resultados: “Yo soy bilardista, cuando no se puede ganar hay que jugar a no perder”. “Perdimos, pero cuando me pongo a mirar los números respecto de la primer minoría en Diputados, nuestra performance es mejor que la de los otros. Y respecto del resto de las cosas, muchos distritos se daban por perdidos y el trabajo dio sus frutos”, analizó.

Por otro lado, se refirió a las negociaciones que mantiene la administración nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al asegurar que “el acuerdo lo está conduciendo (el Ministro de Economía) Martín Guzmán”, por quien aseguró tener “un enorme respeto”. “Es un hombre formado y sabe lo que estamos haciendo y cuáles son las limitaciones de la Argentina", detalló.