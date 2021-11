Con críticas al FdT, Frigerio cerró la campaña con optimismo y pensando en 2023

La elección de la ciudad para dar su último mensaje al electorado fue para la semiótica. Rogelio Frigerio eligió Concordia, ciudad identificada históricamente con el peronismo, para cerrar la campaña de cara a las legislativas, a donde llega confiado por el buen resultado que sacó en las PASO (su espacio le ganó por más de 20 puntos al peronismo). Con críticas al kirchnerismo, el candidato de Juntos por Entre Ríos dijo que "el 14 de noviembre empieza una nueva etapa que apuesta por el trabajo, la educación y la seguridad".

“No es casualidad que estemos en Concordia. Es el símbolo de cómo estamos como país, como provincia y como ciudad”, lanzó ante la militancia que copó la cancha de básquet del Club Sarmiento, ubicado en la zona sur de la ciudad identificada históricamente con el peronismo. Concordia es, también, la ciudad que dio los últimos tres gobernadores. En 2023 cumplirán un proceso de 20 años ininterrumpidos de gobiernos justicialistas.

La jornada contó con la presencia de Miguel Ángel Pichetto, a quien le dedicó un saludo por “haber entendido antes que nadie que había que estar juntos”. Enseguida, y ante una presencia importante de militancia radical, enumeró uno por uno los presidentes del centenario partido, excepto a Marcelo Torcuato Alvear. Sumó a la lista a “los peronistas que quieren la libertad”, al MID, a vecinalistas y al PRO. “Esta vez es con todos”, dijo en un mensaje parecido al que había utilizado el oficialismo en 2019.

“Este es un acto histórico, va a marcar un antes y un después. Hay muchos que vienen a un acto político por primera vez, lo sé y eso me recuerda mi primer acto político. Era 1983, tenía 13 años, y fui como muchos argentinos con la bandera celeste y blanca a acompañar al electo presidente Raúl Alfonsín a Plaza de Mayo. Estábamos todos juntos, no importaba el partido político, estábamos festejando el regreso de la democracia”, dijo mientras sonaban los bombos.

Al candidato de Juntos por Entre Ríos se lo vio eufórico. La previa pareció un acto de típico tinte peronista. Quienes se acercaban al club escuchaban Los Palmeras como bienvenida. Hubo gente que quedó afuera, que llegó en colectivos de distintos puntos de la provincia. El propio Frigerio nombró la presencia de distintas ciudades.

En un discurso de ocho minutos, Frigerio cargó contra el kirchnerismo: “En septiembre hubo un resultado contundente en las urnas, un resultado histórico, pero el kirchnerismo no entendió nada. Pedimos trabajo y nos respondieron con dádivas, pedimos justicia y nos respondieron liberando presos, pedimos educación y nos adoctrinaron en las aulas, pedimos seguridad y luchar contra la droga y el narcotráfico, y ponen a un ministro que cree que la inseguridad es una sensación”, dijo en referencia al actual ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

El exministro del Interior de Mauricio Macri se mostró confiando para el domingo. “Vamos a llenar las urnas de votos. Esta no es la forma de vivir que queremos, esta es la forma de vivir que tienen ellos, los que abusan del poder, los que se adelantan en la fila, los que hacen fiestas mientras el pueblo está encerrado y no puede despedir ni a sus muertos. Queremos otra forma de vivir donde aprovechemos nuestro potencial, nuestras ganas de trabajar y de salir adelante”, exclamó a los gritos.

Y siguió: “Creen que pueden comprar el voto de los entrerrianos, pero la dignidad de los entrerrianos no está a la venta. No la van a poder comprar nunca. Queremos rumbear para otro lado, para un país que tome en cuenta el mérito y el esfuerzo. No queremos dádivas, queremos trabajar, queremos educación y que nuestros jóvenes se preparen para los desafíos del trabajo del Siglo XXI”.

“El 14 de noviembre marchemos juntos a la escuela a votar con una sonrisa y con la frente bien alta, con orgullo entrerriano. Nos han robado todo menos la ilusión de un futuro mejor y todos saben”, prologó. Y consideró que el domingo empieza "una nueva etapa en la historia política entrerriana, una etapa mejor, de felicidad del pueblo”.

De esta manera y con la confianza de sentirse ganador, Frigerio puso así la proa en 2023. A partir del lunes comienza a expresar un proyecto provincial para suceder a Gustavo Bordet.