Máximo Kirchner reclamó “más tiempo" para pagarle al FMI

Mientras el presidente, Alberto Fernández, busca apoyo en el G-20 para la negociación con el Fondo Monetario Internacional y se reúne con su titular, Kristalina Georgieva, el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados, Máximo Kirchner, advirtió que la Argentina necesita "un cambio de mirada del Fondo Monetario" que permita que el país tenga "el mayor tiempo posible" para afrontar su deuda con el organismo. En paralelo acusó a Mauricio Macri por "habernos devuelto a una discusión que habíamos saldado en 2005".

Kirchner consideró que "es importante que el organismo internacional cambie su mirada y le brinde a los argentinos y argentinas el mayor tiempo posible" para pagar el "enorme" endeudamiento que "contrajo Macri", remarcó el diputado, tras lo cual exhortó a la dirigencia a "dar ese debate con madurez".

En una entrevista concedida a El Destape Radio, en el programa que conduce la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida, el titular de la bancada del FdT puso de relieve que, junto a la recuperación del predio de la ESMA, la política de desendeudamiento fue, según su análisis, "la medida más importante" que tomó el Gobierno del expresidente Néstor Kirchner.

También podés leer Las dos cartas que Fernández quiere llevarse del G20 para la pelea con el FMI

"La política de desendeudamiento que se continuó hasta diciembre de 2015 es muy importante porque es la que permite destinar recursos a nuestros ciudadanos y eso genera, si se gestiona bien, mayor calidad de vida, no sólo materiales sino a la hora de pensar en invertir en educación, vivienda, cloacas, impacta en todo", aseveró Kirchner. Y agregó que esa política de desendeudamiento, convertida desde entonces en una de las marcas de identidad del kirchnerismo, "permitió que el FMI no fuera más acreedor de Argentina y no tenga más injerencia en sus políticas públicas".

"Ese ha sido uno de los grandes daños del macrismo. Nos ha devuelto a una discusión que habíamos saldado en 2005, que es la de que el FMI no era más acreedor de la Argentina y no tenía más injerencia en sus políticas", enfatizó. Por ello, añadió, "la Argentina necesita tiempo para afrontar la enorme deuda que contrajo Macri y que, además, dilapidó".

"Necesitamos un cambio de mirada del Fondo Monetario para contar con la mayor cantidad de tiempo posible, y que pueden alejarse un poco de las reglas, porque a la hora de prestar no cumplieron con las mismas", argumentó Kirchner.

De ese modo se refirió al incumplimiento de sus propias reglas por parte del organismo, que en junio de 2018 desatendió algunos de sus criterios para responder con una cifra récord al pedido de auxilio financiero solicitado por el Gobierno de Macri. "Entonces, cuando se ponen tan reglamentistas, uno piensa que hubiera sido bueno que lo hicieran a la hora de prestarle plata a la Argentina", recordó el jefe legislativo en ese punto.

También podés leer Tras la cita con Georgieva, pocas definiciones y expectativa por los sobrecargos

En cuanto al destino de la asistencia financiera que otorgó el organismo que por entonces encabezaba Christine Lagarde, el legislador planteó que "si ese préstamo o endeudamiento del FMI hubiera sido destinado a potenciar, por ejemplo, las energías renovables, a capitalizar el Estado, las universidades, viviendas, escuelas, o a las pymes, hubiera sido entendible".

"Pero ningún sector de la Argentina, salvo muy poquititos, vieron los beneficios de ese endeudamiento. Necesitamos hoy tiempo y que el FMI nos explique por qué se prestó ese monto y las características de ese préstamo", insistió.

Finalmente, Kirchner reiteró que la negociación abierta con el organismo debe encuadrarse como "una discusión que hay que dar con la mayor madurez", tras lo cual llamó a la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) a involucrarse en la cuestión. "Necesitamos saber qué piensa la otra fuerza política mayoritaria (por JxC) porque no son solo parte activa de la Argentina sino que fueron ellos los que tomaron esta deuda", exigió.