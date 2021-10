Larreta, en modo Néstor: "contra los monopolios" para combatir la inflación

En un tono cercano al kirchnerismo del expresidente Néstor Kirchner, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, analizó el proceso inflacionario que sufre el país y consideró que hay que ir “contra los monopolios” para garantizar la libre competencia. Además, cuestionó al gobierno de Alberto Fernández por "hacer gala de que no tiene un plan económico”.

"Los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular", explicó el alcalde porteño. “La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda", agregó.

"La inflación es un problema complejo. Hay un tema de emisión monetaria sin dudas, pero también hay un tema de competencia. Hay monopolios en muchos sectores, tenemos que ir sobre ellos para que haya una verdadera competencia, porque no ayudan a bajar la inflación", declaró en FM Urbana Play.

Por otro lado, volvió a rechazar la invitación para alcanzar un acuerdo político tras el 14 de noviembre al afirmar que no ve “perspectivas de consensos” con el Frente de Todos. “El consenso no me lo imagino con gente que cree que hay que prohibir la exportación de carne para que bajen los precios; que hay que congelar los precios; que no hay que condenar los derechos humanos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua; que el Gobierno no tiene que ayudar a una provincia desbordada por temas de seguridad como Río Negro; que hay que limitar la exportación de carne", completó.