El éxodo del randazzismo desencantado

Quinto lugar con menos de cuatro puntos. La escuálida performance electoral de Florencio Randazzo disparó en varios distritos bonaerenses un efecto dominó de espacios que jugaron las PASO con la escudería de Vamos con Vos y que, a pesar de poder encabezar (en algunos casos) o integrar la lista para noviembre (en otros), decidieron bajarse.

Aunque en cada territorio los argumentos que activan el portazo contienen particularidades locales, un común denominador es la “desilusión” ante el escaso atractivo que generó la propuesta del chivilcoyano. “Algunos esperábamos que se acercara a los diez puntos”, confía un dirigente que, ya con esa vara, consideraba que no era adecuado que en los distritos hubiera más de una lista. Por una simple razón: si el candidato de arriba generaba un arrastre de un dígito, las bancas locales a las que podía aspirar el espacio no podían ser más que dos.

Tanto el primero como segundo casillero son reservados para la lista ganadora. Para el resto, no habría motivación de integrar sin la expectativa de acceso al Concejo Deliberante. Ese fue un detonante por el que algunos precandidatos relegados pero que lograron superar el piso para integrar definieron no hacerlo. A la par, hay quienes sospechan, en algunas deserciones, acercamientos a estructuras locales del FdT.

También podés leer Randazzo no matcheó: menos de 4% y segundo en Chivilcoy

No obstante, también hubo un efecto “desencanto” en listas ganadoras que presentaron su renuncia. Eso se observó en La Matanza, el distrito más voluminoso. “Hicimos un gran esfuerzo el día de la elección y no sentimos, ni siquiera, un acompañamiento o señal de parte de la conducción. Ganamos la interna y Randazzo jamás nos llamó, que es lo primero que esperábamos. Nadie nos convocó para plantearnos los pasos a seguir. No nos dieron herramientas. Entonces, no vamos a exponernos más. Nunca vino a La Matanza en toda la campaña”, apuntó en declaraciones a El1Digital Juan Costieri, quien había ganado la interna matancera del randazzismo pero que, este jueves, presentó la renuncia “de forma indeclinable” junto al resto de la lista.

Eso abrió un margen para la rosca interna. Cerca de Costieri deslizaron a Letra P que “todavía no está el hecho consumado (en alusión a la renuncia de toda la lista ganadora)” y que “algunos quieren bajarse y otros no”. Detallaron que Cristian Aquino, conductor del Movimiento Verde (espacio donde se referencia Costieri), estaba realizando charlas con armadores del frente. De finalmente desactivarse la lista ganadora, entraría en juego quien salió segundo en la interna, el socialista Arturo Ter Akopian. Cerca de este dirigente consignaron a Letra P que será quien “encabeza” la nómina local randazzista.

En otro distrito fuerte del conurbano, Florencio Varela, la lista ganadora de la interna distrital, encabezada por Gabriela Padin, también decidió bajarse. El argumento expresado por la candidata fue concreto: bajo ningún concepto pretendía compartir lista con quien salió tercera en las PASO pero superó el piso para integrar, Mirta Rojas, quien tiene abiertas numerosas causas judiciales, algunas de ellas referidas a “trata de personas”.

“No iré en una lista con gente sospechada e imputada en causas judiciales”, dijo Padin a Varela al Día, declaraciones que ratificó al ser consultada por Letra P. “Lo manifesté cuando las cuestiones por las cuales tomé la decisión que tomé fueron públicas”, sostuvo.

También podés leer Devorado por la grieta, Randazzo quedó Flaco

Así, se calcula que la lista randazzista será liderada por Rojas, ya el exdiputado Dardo Ottonello, que había salido segundo en las PASO, ya había manifestado su decisión de no integrar. Según deslizaron a este medio fuentes de este armado, la razón de no integrar aquí radicó en preavisos de lo “innecesario” que era habilitar tres listas internas. Marcaron que el sector liderado por Ottonello buscó una lista de unidad pero que una de las armadoras en la sección del randazzismo, Florencio Casamiquela, a quien mencionan como impulsora de la lista de Padin, “no quiso cerrar el acuerdo” y que eso erosionó el panorama.

La no intervención de la conducción para que en el llano se limaran asperezas y se construyera una unidad sin heridos hacia noviembre, es algo que también se enfatizó en La Matanza, aunque en algunos distritos las diferencias eran insalvables más allá de cualquier mediación. En Cañuelas, al precandidato que quedó segundo, Pablo Arias, le correspondería ocupar el tercer lugar detrás de Pablo Olveira y Valeria Medina, de la boleta ganadora, pero, ante diferencias ideológicas insalvables, la mixtura no se dio. “Es una fórmula que está lejos de aparecer en una ecuación de lógica. Lo más sano para ambos, entendiendo las distancias que nos separan, es que cada una siga militando en el espacio que más cómodo le queda, yo dentro del peronismo converso y él desde su espacio conservador”, dijo Arias.

En La Plata, en tanto, tampoco se mezclarán las tres listas que compitieron. En las PASO, se había impuesto el armado de "Hacer otro camino", liderado por Gerardo Jazmín y Osvaldo Dameno como candidatos a concejal y diputado respectivamente. En segundo lugar quedó "Hay otro camino", que postulaba a Alejandro Santecchia y Andrés Lamotta. En último lugar, quedó el sector denominado "Por el Progreso Social", que lideraban el exbruerista Javier Pacharotti y el exfuncionario alakista Alberto Delgado. Segundos y terceros definieron no sumarse a la lista ganadora, donde estiman que sus excompetidores no se acoplaron por no tener expectativas de ingreso.