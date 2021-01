La dura carta de la oposición por Formosa: "No confundan barbijo con bozal"

Con Patricia Bullrich a la cabeza, dirigentes de Juntos por el Cambio y una decena de artistas firmaron una dura carta en contra del Gobierno y denunciaron "actos de discriminación, violencia y arbitrariedad" en Formosa, tras las denuncias por las condiciones en los centros de aislamientos para pacientes con sospechas de coronovirus.

“En Democracia los DDHH no se recortan ni se suspenden. Avalar con el silencio actos de discriminación, violencia y arbitrariedad como los que están sucediendo en Formosa pone al gobierno, ante los ojos del mundo, al borde del precipicio autoritario. No confundan barbijo con bozal”, expresó la ex ministra de Seguridad de la Nación en redes sociales.

El texto critica el “avance sobre las libertadores republicanas, crece la propensión gubernamental a concentrar el poder y a hacer oídos sordos frente a la crisis sanitaria, económica, social y educativa”. “Jamás desde 1983 nuestro país padeció semejantes niveles de violencia institucional. Nunca hubo tanta arbitrariedad y avasallamiento de los derechos humanos como con este gobierno”, destaca la misiva.

“Lo sucedido en el feudo de Gildo Insfrán durante este mes, y a lo largo de 2020 en distritos como Santiago del Estero, San Luis, Tucumán y Buenos Aires, demuestran a las claras que esta bandera es, paradójicamente, una ficción, puro relato“, señala la misiva en referencia a las denuncias sobre los centros de aislamiento en Formosa.

“Que el gobierno no confunda barbijo con bozal ni desesperación por vacunarse con vacunas adquiridas a cualquier precio, sin transparencia y desprovistas de especificaciones técnicas suficientes. Permitir que se violen impunemente los derechos humanos atrasa. Nos trae recuerdos de un país sin retorno que los argentinos nos juramentamos dejar definitivamente atrás”, destaca la carta.

Los representantes de la oposición, en donde se destacan figuras como la mencionada Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Cristian Ritondo, Jorge Faurie y Martín Lousteau, entre otros, aseguran que luchan para que “ni Formosa ni Argentina den un paso atrás en el ejercicio pleno de los derechos humanos”.