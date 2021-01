Formosa: el Gobierno niega “violación sistemática de derechos humanos”

El Gobierno negó este jueves que en la provincia de Formosa se estén cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos y consideró “casi un chiste” las denuncias acerca de la existencia de centros clandestinos de detención, como califica la oposición a los centros de aislamiento para pacientes o personas con sospecha de coronavirus.

"No hay centros clandestinos de detención en Formosa, es casi un chiste. No se violan sistemáticamente los Derechos Humanos en Formosa. No hay delitos de lesa humanidad en Formosa. Lo quiero dejar en claro", dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el nieto recuperado Horacio Pietragalla, en una conferencia de prensa que brindó en el marco de su visita a la provincia norteña que gobierna desde 1995 el peronista Gildo Insfrán.

"Estuvimos recorriendo. No estamos opinando por lo que alguien nos contó. Estuvimos con la gente. Sé que hubo situaciones complejas, pero nadie se quejó de la comida y del trato de las personas del lugar. Sí hubo situaciones puntuales donde no se explicó en detalle los procesos de hisopado y vacunación y lo transmitimos", agregó e informó que, además de recorrer los centros de aislamiento, mantuvo encuentros con referentes de la oposición local.

El funcionario kirchnerista negó que existan "centros clandestinos de detención” en la provincia y justificó esa afirmación en el hecho de que “todo el mundo conoce cuáles son los lugares donde está alojada la gente”. “Con ese solo dato, ya te imaginarás que de clandestino no hay nada; son de aislamiento", abundó.

Pietragalla acusó a la oposición de "banalizar” los derechos humanos y les dio a sus denuncias carácter de “especulación política”.