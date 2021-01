“El radicalismo tiene la misión de liderar Juntos por el Cambio”

La legisladora de la Segunda sección electoral en Juntos por el Cambio Sandra Paris dice que la Unión Cívica Radical (UCR) trabaja para instalar candidatas y candidatos a gobernador y presidente de la Nación, y para convertirse en la principal fuerza política dentro del frente electoral opositor. Destaca la presidencia de Danial Salvador en el Comité bonaerense y la posible sucesión de Maximiliano Abad. En diálogo con Letra P, la dirigente de Zárate le cierra las puertas a los diputados y diputadas de Cambio Federal que pretenden reunificar bloques, y habla sobre su futuro político a instancias de la ley que pone un límite a las reelecciones indefinidas y que limita un posible nuevo mandato en la Legislatura.

-¿Qué opina de las críticas de los halcones de JxC? ¿Se justifican en un año marcado por la pandemia?

-Son válidas todas las opiniones. Durante este gobierno, 3 millones 750 mil personas perdieron su trabajo, 5 millones de alumnos en la provincia de Buenos Aires no fueron a la escuela y no hubo protocolo para el regreso presencial a clases; tampoco hubo estímulos a las pequeñas empresas que ponen el cuerpo todos los días. Eso marca el fracaso de esta gestión. Sumamos a esto que llegan 300 mil vacunas que no alcanzan ni para cubrir los puestos de los trabajadores de salud. Esto es una burla y un relato. A mi ciudad mandaron sólo 50 dosis.

-El gobierno invirtió 8 puntos del PBI en atacar la pandemia y la promesa de 20 millones de vacunas. ¿Es poco?

-Al gobierno ya no le creemos. El ministro de salud en marzo dijo que el virus estaba lejos y a la semana se tuvo que contradecir, y ahora traen la vacuna que no tiene la última fase terminada y todo se suma a la farsa permanente y la falta de una gestión real.

-¿Qué balance hace, entonces, del primer año de gobierno?

-Hubo un fracaso de la gestión de la pandemia, tanto del gobierno nacional como del provincial. La muestra está en que nos encerraron desde el 19 de marzo por más de 200 días sin consecuencias positivas. Hoy tenemos más de 44.000 muertos y más de un millón y medio de infectados. Lo que tendrían que haber hecho es una concientización social y no el encierro para evitar la ola de contagios.

-¿El radicalismo ocupa el rol que pretende dentro de JxC?

-El radicalismo está muy bien ubicado en la provincia de Buenos Aires. Presidimos el bloque de diputados de la provincia en cabeza de Maximiliano Abad y desde ahí presentamos más de 500 proyectos, y también presidimos el Comité provincial, que cumple un rol muy importante de marcar la política bonaerense. Hay que tener en cuenta que veníamos de un radicalismo que en 2015 había sacado 3% de los votos y desde ahí nos fuimos consolidando gracias a Daniel Salvador, Maximiliano Abad y Carlos Fernández. Logramos un partido unido y fortalecido que hoy logró trabajar en Juntos por el Cambio en condiciones de igualdad.

-¿Cree que eso se traducirá en el armado de listas o la estrategia del frente?

-Como radicales vamos a atravesar la renovación de autoridades el 21 de marzo. El 90% de los radicales acompañamos a Abad y a Érica Revilla. Esto es, los 31 intendentes, los legisladores provinciales, nacionales, concejales y la militancia, que, en definitiva, somos los radicales que nos hemos quedado en el partido, aquellos que elegimos no irnos por conveniencias personales, y que tenemos como misión liderar Juntos por el Cambio en las próximas elecciones. Ese es nuestro objetivo porque el PRO ya no gobierna. Entonces, ahí sí, en la distribución estamos en igualdad de condiciones. Lógicamente, nos estamos preparando para en 2023 tener un candidata o candidato a gobernador y una candidata o candidato a presidente de la Nación que salga de las filas de la UCR. Tenemos dirigentes y militantes muy preparados para ocupar esos dos lugares.

-¿Hay lugar para los legisladores de Cambio Federal? ¿Cree que se unificarán los bloques?

-Nadie los echó. Ellos decidieron irse. Juntos por el Cambio es una coalición que vino para quedarse y adentro estamos los que tenemos los mismos objetivos, y aquellos que se fueron ya lo hicieron y está bien así. Se fueron, armaron otro bloque y otros frentes electorales. Aun cuando muchos de ellos habían sido puestos y defendidos por la UCR.

-¿Cuál es su futuro político teniendo en cuenta que no podrá renovar su banca en la Legislatura?

-Estamos trabajando para agrandar las filas de legisladores nacionales y es una aspiración ocupar un espacio en el Congreso de la Nación. Pero voy estar donde el partido me necesite y donde nuestros afiliados decidan, para poner un freno a este populismo autoritario.