Gatica, el vecinalista tironeado por los otros socios en Cambiemos

“Hoy, nuestra pertenencia es el vecinalismo local, pero hablamos con todo el mundo porque desde ese lugar se construye”, dijo a Letra P el intendente de Bragado, Vicente Gatica, y cerró la puerta a cualquier posibilidad de mudarse a alguno de los demás sectores de Juntos por el Cambio. La aclaración gana dimensión cuando, en plena temporada estival, fue visitado por los socios mayoritarios de la alianza, referentes que ya comenzaron a desplegar estrategias para las próximas elecciones. Mientras tanto, el monzoísmo lo anota como propio.

El intendente reafirma que su pertenencia partidaria no está en disputa. Pero, por lo pronto, el paso de dirigentes por el despacho de Gatica despierta suspicacias. En rueda de consultas, referentes del PRO y de la Unión Cívica Radical de la Cuarta sección electoral señalaron a Letra P que su impronta vecinalista es respetada y que las visitas al distrito han sido en calidad de socios. En el monzoismo, sin embargo, lo anotan como propio.

El primero en tocarle el timbre fue el intendente Pablo Petrecca (Junín). Llegó junto al diputado nacional Pablo Torello. En Bragado, Juntos por el Cambio está integrado por seis espacios, la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el Partido Fe y dos partidos vecinalistas: Acción para el Desarrollo y Unidos por Bragado, que preside Gatica.

También podés leer En la Cuarta, dos en moto con sidecar

Petrecca y Torello arribaron al municipio en momentos en que Gatica estaba en pleno cruce con la concejala del PRO Daniela Monzón, quien a mediados de 2020 dejó de responder al intendente y ahora denunció fallas en la atención de pacientes con covid en el hospital municipal. A eso se sumaron algunos cortocircuitos con el radicalismo: una referente boinablanca le pidió al intendente que dé un paso al costado. “Desde siempre hemos tenido diferencias en las visiones, pero en las cosas importantes hemos logrado acuerdos a pesar de que los bloques no han estado monolíticamente constituidos”, dijo Gatica a Letra P al referirse a la interna local.

Los macristas llegaron al distrito para reunirse con su tropa local y avanzar con su objetivo de ampliar la presencia PRO en el territorio. Tras el encuentro, Petrecca desestimó ante este portal sus intenciones de sumar a Gatica a las filas de su partido. El objetivo, dijo, es retenerlo en Juntos por el Cambio ante la crisis interna en el orden local. “No queremos convencerlo que se pase al PRO. Es un vecinalismo que está trabajando muy bien con nosotros, tenemos mucho diálogo de gestión compartida con Vicente como con el resto de los vecinalistas de la Cuarta sección. Lo que siempre buscamos es que no se vayan de Juntos por el Cambio. Si son vecinalistas, radicales o peronistas no importa. Sí importa que compartan los valores que tiene Juntos por el Cambio. No pretendemos que levante la bandera amarilla, queremos que siga trabajando dentro de la estructura de Juntos por el Cambio y hacer crecer a Bragado”, indicó.

Tras el paso del PRO, llegaron los radicales. La compañera de fórmula del diputado provincial Maximiliano Abad en su carrera por el comité bonaerense, Erica Revilla (General Arenales), viajó al distrito en compañía de Víctor Aiola (Chacabuco) y Salvador Serenal (Lincoln).

“Petrecca nunca me sugirió que me fuera al PRO y tampoco el radicalismo”, resaltó Gatica y agregó: “Soy un dirigente de trayectoria, tengo un partido vecinalista fuerte en la localidad y tengo siempre la vocación de construir. Hay mucha estima y respeto por la figura de los intendentes. Cuando ocurren los procesos electorales, mi partido se suma a Juntos por el Cambio, pero siempre manteniendo la libertad como vecinalista. Escucho a todo el mundo”, repitió.

¿Y el monzoísmo? El espacio que lidera el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó tiene un peso importante en la sección y a la hora de contar figuritas enrolan a Gatica en sus filas. Sin embargo, el intendente también desestimó su pertenencia al armado del exintendente de Carlos Casares. “Tengo un concepto muy alto de Monzó. Yo me había ido de la función pública y él me convocó y me llevó a hablar con Mauricio Macri. Hace mucho que no hablo con él”, dijo.

En el arranque de la campaña para las elecciones de medio término, Gatica buscará meterse en el debate para la definición de la lista seccional. Su condición de vecinalista siempre lo ubicó como socio menor. Sin embargo, dice que esta vez pedirá ser escuchado. “Nunca he participado, pero este año espero tener la posibilidad. Hemos trabajado mucho, hemos sido muy leales siempre y sentimos que tenemos el derecho ganado de participar en las discusiones y lo voy a hacer notar”, señaló. Y se anotó a la tropa de jefes comunales que quiere que en 2023 quien compita contra Axel Kicillof sea un intendente o intendenta.