Bragado: se partió el oficialismo y el intendente pierde poder en el Concejo

A ocho meses de asumir su segundo mandato al frente del ejecutivo municipal de Bragado, el intendente Vicente Gatica sufrió el primer golpe a su estructura: en el Concejo Deliberante, el armado oficialista se quebró tras la salida de la concejala del PRO Daniela Monzón . La representante macrista asegura que continuará en Juntos por el Cambio, pero no responderá al jefe comunal.

“Veníamos con rispideces desde 2016, año que estuve al frente de la jefatura de Pami, por la gestión de la salud en Bragado, que no es igualitaria ni equitativa”, explicó la concejala a este medio. Y agregó que la crisis se desató cuando le propuso al concejal y médico Fernando Maidana avanzar con una iniciativa para formar el Consejo Asesor de Salud en el marco del decreto nacional Nº 939 del año 2000, que apunta a los hospitales de gestión descentralizada.

La concejala explicó que avanzar con la iniciativa mejorará el sistema de salud de la ciudad. “Le permiten a un hospital municipal poder cobrarle a alguien que tenga una prepaga o que tenga una obra social, por eso el hospital de Bragado tiene convenio con Pami. Implica que ese ingreso extra deba ser invertido en el incentivo para el personal de salud, compra de materiales o equipamiento y además invertir en médicos de cabecera”, detalló.

Monzón señaló que el proyecto contó con la firma de su par de la bancada peronista porque es “el presidente del Círculo Médico en Bragado y palabra autorizada para hablar de salud en el Concejo Deliberante”.

Tras la presentación, el espacio vecinalista que responde a Gatica se molestó con la concejala. “Cayó muy mal el proyecto”, dijo, y señaló que le indicaron que no podía presentar ningún proyecto sin la autorización del funcionario del área. “Yo soy del poder legislativo, no pertenezco al poder ejecutivo”, indicó en referencia a la división e independencia de los poderes.

“Entiendo que no tengo por qué hacer lo que me dice el Poder Ejecutivo y puedo presentar proyectos con quien quiera. Si no se puede pensar la salud con los opositores, que se queden solos”, argumentó Monzón.