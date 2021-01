El sur bonaerense también existe, y presiona. En la sección electoral más austral de la provincia de Buenos Aires, la Sexta, tres intendentes de Juntos por el Cambio unen fuerzas para marcarle la cancha al PRO, que desde Bahía Blanca ordena la alianza partidaria. Se hacen llamar Grupo Sur y desafían el centralismo bahiense blandiendo gestiones prolijas y renovado apoyo electoral. Reclaman más federalismo, piden espacio en la lista de candidatos a diputados.

“Queremos federalizar más la Sexta y tener mayor representación. Los intendentes no pretendemos tener la lapicera, pero sí, al menos, poder participar de ese proceso. Esta es una zona con intendentes con muy buena performance. Tenemos capital político y merecemos formar parte del armado. Quizás en las primeras elecciones pudieron apurarnos, dejarnos a un costado, pero ahora pretendemos sentarnos y participar de esta discusión”, dijo a Letra P el intendente Coronel Rosales, Mariano Uset.

Caminan a la par empuñando el reclamo los jefes comunales Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) y José Zara (Carmen de Patagones), un tridente que se autodenomina como Grupo Sur, un núcleo que quiere ganar terreno y peso en la confección de la lista seccional y ser parte de la agenda, como en el conurbano lo viene haciendo el Grupo Dorrego.

Críticos de los funcionarios que desconocen el interior profundo, coinciden en la necesidad de plantar bandera, posicionarse y ser integrados al proceso en el que se debate el armado de listas. Hasta ahora, la ingeniería electoral siempre cayó en Bahía Blanca, el distrito con mayor peso en la sección, territorio gobernado por Héctor Gay, donde se definen el juego y los jugadores.

“Compartimos problemáticas, tenemos la camiseta de nuestros vecinos, nos ha ido muy bien en la gestión, hemos mantenido el gobierno con buenos porcentajes y creemos que eso nos permite tener más peso dentro de la Sexta”, se ufana Uset.

Coronel Rosales es, detrás de Bahía Blanca, el distrito más importante de la región. Uset lo gobierna desde 2015, tras lograr revalidar su mandato en 2019 con el 59,03% de los votos. Proyecto a largo plazo: elige a Joaquín de la Torre de candidato a gobernador en 2023, a quien conoce por su pasado en el Frente Renovador, espacio con el que llegó a ser concejal en 2013.

José Zara también revalidó su mandato en 2019. Volvió a superar a su histórico rival, Ricardo Curetti, aunque la diferencia fue ajustada. Ganó por 44 votos de diferencia. De raíz peronista, Zara lidera el espacio “Unión por Patagones”, movimiento con el que llegó al Concejo Deliberante en 2009 y con el que se acercó a Cambiemos en 2015. Su distrito es el quinto más importante de la Sexta sección, detrás de Tres Arroyos y Coronel Suárez. En diciembre de 2019, Zara fue parte de la tropa de intendentes que acompañaron al expresidente de la Cámara baja nacional Emilio Monzó en su regreso al territorio bonaerense.

En el grupo, el más nuevo en la gestión es Lisandro Matzkin. Llegó al ejecutivo de Pringles en la última elección con el respaldo del 51,31% de los votantes. Su candidatura resultó de un enroque con el exintendente Carlos Berterret, quien esquivó la renovación de su mandato y se anotó como primer concejal, lugar que hasta su asunción ocupó el actual jefe comunal.

El grupo presiona para tener lugares en la lista de candidatos a diputados. Cambiemos arriesga seis bancas; se ponen en juego once. De no retocarse la ley que impide reelecciones indefinidas, hay al menos tres vacancias cantadas: a la de Santiago Nardelli y Rosío Antinori se suma el lugar que hoy ocupa Néstor Resico, quien si bien tiene posibilidad de un nuevo mandato no tiene respaldo en la región. Su nombre fue impuesto por Vidal a pedido de su exesposo, el exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. “Estamos expectantes de que, por fin, Rosales o el interior tenga mayor presencia en las listas”, dijo Uset.

En la elección de 2017, la inclusión de Resico corrió de casillero a un dirigente rosaleño que, si hay acuerdo, podría llenar el cupo que pide Uset. Es Fabián Tuya, quien cumple funciones en el gabinete de bahiense Héctor Gay. También puede reclamar un lugar de ingreso la secretaria de Gobierno de Rosales, Abigail Gómez, esposa de Tuya y candidata a senadora en cuarto lugar en 2019.

En la lista de propuestas todavía no está claro qué pedirán los intendentes sureños, aunque se descarta que librarán una batalla con el centralismo bahiense.