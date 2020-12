Radicales largan la campaña y le avisan a Lifschitz: “No hay avenida del medio”

Los jefes legislativos de la UCR santafesina cerraron el año lanzando la campaña 2021 y alentando el armado de un frente no peronista. El diputado Maximiliano Pullaro y el senador Felipe Michlig firmaron un video titulado “Los santafesinos le vamos a poner un freno a Cristina (Fernández)”, en el cual anticipan un proceso electoral de tinte nacional y le avisan al socialismo, y en especial al exgobernador Miguel Lifschitz, que no hay lugar para “una avenida del medio”.

Estaban contentos en el equipo del exministro de Seguridad por el rebote en redes que tuvo el video de 93 segundos publicado este sábado a la noche. El material, que en ningún momento menciona el nombre del gobernador Omar Perotti, es recitado por ambos, se concentra en la figura de la vicepresidenta y denuesta al “populismo” que ella lidera. Por ese motivo, para enfrentarlo, creen que hay que insistir en Santa Fe con un “frente transversal potente”, que contenga a la propia UCR, el PRO, el socialismo y más.

“Es lo que planteamos desde que perdimos las elecciones en 2019”, le dijo Pullaro a Letra P, quien cree que la clave está en acordar “cinco políticas de Estado” en el arco no peronista y no quedarse en las personas, porque ahí sí surgen las “diferencias”. “No hay que poner los caballos delante del carro”, acotó, en criollo.

Taras

Una de las principales taras para la constitución de un frente de frentes es el socialismo, que tiene un conflicto interno en ciernes y hasta que no lo resuelva no tomaría una decisión de esa magnitud. El PS se debe para el primer semestre de 2021 un proceso electoral y la definición de la política de alianzas. Para alquilar balcones.

Pero también pulsean y juegan la suya los intendentes del Frente Progresista de las dos ciudades más importantes, el rosarino Pablo Javkin y el capitalino Emilio Jatón. No provienen del socialismo y piden más apertura y liderazgo para sí mismos. El primero no quiere saber nada con lo que entiende sería una “acumulación”. El segundo no rechaza la confluencia no peronista, pide apertura, pero veta a su antecesor radical, José Corral. Complejo por aquí y allá.

“Es un desafío”, admitió Pullaro, cuidadoso de no enfrentarse con el socialismo. “Juntaría el 60 por ciento de las voluntades”, se entusiasma y cree que Lifschitz es el mejor candidato al Senado para el objetivo de “ponerle freno a Cristina”. “Con él de candidato podemos ser arrasadores”, remarca. En cambio, si el socialista no compite se abre un abanico amplio de nombres y Pullaro está dispuesto a pulsear ahí.

El diputado trabajará “hasta el último minuto” para sellar el frente de frentes, aunque aclaró: “Nadie le pone el revólver en la cabeza a nadie”. Asegura que, pese a los movimientos de Javkin y Jatón, el deseo de reunir al arco no peronista es el deseo de “la inmensa mayoría” de los intendentes de diversos partidos.

“La demanda es de abajo hacia arriba”, avisó.