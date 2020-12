Jatón levanta el perfil y les pega a Perotti y a Lifschitz

Cómodo, de local, muy suelto de cuerpo, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, se despachó y les pegó al gobernador Omar Perotti y al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz. El alcalde capitalino mostró su decepción por los frutos del vínculo con el mandatario provincial en este primer año de gestión y, en otro orden, pidió más “apertura” dentro del Frente Progresista, aunque volvió a ser cauteloso con respecto a la ampliación del espacio progresista. “En un frente de frentes, hay sumas que restan: vayamos con cuidado”, reclamó.

Entrevistado por la concejala rosarina Susana Rueda, Jatón se movió a gusto y piacere en el IG live de Fuerza del Territorio (FdT), una corriente interna del socialismo que tiene varias figuras dentro del gabinete santafesino.

Cuando le preguntaron por su relación con Perotti, fue cuidadoso, dijo que tiene un vínculo “maduro, protocolar”, pero “no está dando los resultados” que le gustaría. Chicana mediante, la conductora, experiodista, le recordó que el jefe comunal rosarino, Pablo Javkin, se junta a comer de vez en cuando con el rafaelino, a lo que el capitalino respondió: “Lo conozco desde hace más de 20 años, pero no me he sentado a comer”.

En medio del torbellino institucional que sacude a la provincia, Jatón consideró que “hay mucho de política dando vuelta” en la situación judicial del senador Armando Traferri. “Hubo distintos episodios, del lado del gobernador y del senador. Hubo una alianza para llegar al poder. Es una historia más larga de lo que uno cree, que termina ahora en una discusión judicial, pero hay muchas cosas que uno no conoce. Ser senador es un privilegio, es un lugar para disfrutar, pero esto no le hace bien a la política”, señaló quien ocupó banca en la Cámara alta durante dos años.

Por otro lado, Jatón tiró la bronca por no haberse enterado a tiempo del encuentro reservado que Lifschitz y el diputado Maximiliano Pullaro compartieron con el senador nacional Martín Lousteau. “No se puede tomar decisiones desde un solo lugar; las decisiones son colectivas. Muchas veces, uno se entera de las cosas por los diarios. No me molesta que no se diga qué pasa en las reuniones. Me molesta porque, si son para decidir cosas, quiero saber. Respetemos la historia del Frente, cada ingreso debe discutirse”, exclamó el intendente, al tiempo que aventuró un 2021 conflictivo hacia dentro de las filas del progresismo. “Si no discutimos antes el año político, va a haber problemas”, pronosticó.

En esa misma línea, Jatón pidió a Lifschitz y compañía que le cedan paso a los intendentes del Frente Progresista, quienes son los que –a su entender– tienen que encabezar el proceso de recambio de la fuerza que gobernó Santa Fe durante 12 años. En un discurso que comparte con Javkin, el santafesino dijo que le “preocupan muchas cosas”. “Que no se reconozca lo que pasó… hubo un cambio en cuanto a los liderazgos. Las intendencias tienen ahora un papel importante, (pero) a veces no se lo reconoce. Nos está faltando hablar en serio, entre todos”, señaló.

Sobre el final, Jatón recordó que no está afiliado al socialismo, aunque se siente “cómodo” dentro del Frente, especialmente en la alianza que tiene con Fuerza del Territorio. “En el territorio soy yo: hoy no puedo abrazar, pero me emociono y tomo decisiones con ellos. El 60 por ciento de mi agenda está en los barrios. Estoy rodeado de FdT, me han cooptado, pero los mantengo a raya. No quiero burócratas”, cerró.