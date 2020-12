Cafiero habló de “momento histórico” en la llegada de las vacunas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó este jueves que la campaña de vacunación comenzará la semana que viene y explicó que la fecha será coordinada por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores.

Tras la llegada del avión de Aerolíneas Argentinas que trajo de Moscú 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V, con las que comenzará una campaña de inmunización que el Gobierno pretende acelerar drásticamente en enero y febrero con la llegada de nuevos cargamentos, el jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional de Ezeiza junto al ministro de Salud, Ginés González García, y el embajador de Rusia en la Argentina, Dmitry Feoktistov.

Cafiero manifestó que "este es un momento histórico”. "En el día de hoy se inicia el proceso para la vacunación", anunció, conciente de que dicho proceso puede convertirse en una carta fuerte del Gobierno, tanto en lo sanitario, como en lo político y en lo económico, debido a su potencial para normalizar la actividad.

La llegada de las vacunas rusas genera "mucha esperanza y expectativa”, añadió.

"Fue un acuerdo país-país, estrechando nuestras relaciones exteriores. El día de hoy (por el jueves) se inicia el proceso de vacunación para los argentinos y argentinas, tal como se comprometió el presidente Alberto Fernández y está y rubricado en el contrato firmado", dijo.

En tanto, Ginés González García advirtió que "la presencia de la vacuna no libera los comportamientos" frente al coronavirus y aseveró que "hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles".

"Si tenemos que tomar más medidas (de prevención), lo vamos a hacer", reafirmó Cafiero ante el repunte de los contagios de covid-19.

En esa línea, afirmó que las autoridades “están monitoreando permanentemente la evolución de los casos y del sistema de salud”.

El avión de Aerolíneas Argentinas procedente de Rusia con 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V arribó a media mañana de este jueves y de inmediato comenzó la logística para su traslado.

En el vuelo regresó la comitiva oficial que estaba en Moscú, integrada por la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y especialistas de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que dio la recomendación positiva que derivó en la aprobación de emergencia del fármaco por parte del Ministerio de Salud.

Vizzotti se retiró del lugar poco después de ser recibida junto a la comitiva, a quienes se los vio celebrar con aplausos la llegada de la vacuna.

Ni bien aterrizó el avión comenzaron a bajar las dosis con la supervisión de personal de la Aduana y la AFIP, y fueron cargadas en camiones refrigerantes para ser trasladadas a las Cámaras de frigoríficos de la localidad bonaerense de Avellaneda.

Desde el depósito en el que quedará almacenado el cargamento, comenzará la distribución a la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, con plazos de entrega de 12 horas para el área Metropolitana de Buenos Aires.