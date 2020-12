Encuesta: casi el 50% cree que CFK tiene más poder que el Presidente

En medio de la tensión en el oficialismo, una encuesta de Management &Fit reveló que casi el 50% de la población cree que Cristina Kirchner tiene más poder en el Gobierno que el presidente Alberto Fernández.

Según el relevamiento, el 47,4% de las personas consultadas aseguró que la vicepresidenta es quien tiene más poder dentro del la coalición gobernante, mientras que solo el 33,6% se inclinó por el jefe de Estado. En tanto, el 13,6% dijo que no sabe y el 5,4% optó por otro dirigente oficialista.

El último estudio de la consultora que dirige Mariel Fornoni se realizó entre el 11 y el 16 de diciembre en base a 2.200 casos a nivel nacional.

Los datos se dieron a conocer a un año del inicio de la gestión del Frente de Todos y en plena tensión entre los Fernández, que se reavivó el pasado viernes cuando la exmandataria volvió a cuestionar a algunos funcionarios del gabinete y los mandó a "buscar otro laburo".

Tres días después, el Presidente reivindicó "el coraje" de sus ministros y ministras que trabajaron a su lado para "hacer frente a la crisis causada por la pandemia" de coronavirus. De esta manera, salió a bancar a su gabinete, pero sin enfrentar directamente a su compañera de fórmula.

Otra dato que surge de la encuesta es que la mayoría de las personas entrevistadas (51,6%) no está conforme con lo hecho por el Gobierno durante 2020, mientras que un 40,5% aprueba la gestión. El 7,9% restante no contestó o no supo qué responder.

En la provincia de Buenos Aires, distrito donde el peronismo suele hacerse fuerte en las elecciones, el 47,7% de los bonaerenses desaprueba la gestión de Fernández, mientras que un 46,9% la aprueba.