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Efecto Berenice Iañez: el peronismo porteño salió a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner

Tras las críticas de la legisladora larroquista a CFK, el bloque del PJ en la Legislatura de la Ciudad difundió un comunicado en defensa de la expresidenta.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
El bloque legislativo del peronismo porteño condenó la condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner, para intentar descomprimir la tensión de los últimos días.

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

El pronunciamiento se difundió al cumplirse el primer aniversario de la detención de Cristina Kirchner y llevó la firma institucional del bloque peronista en la Legislatura porteña que preside Claudia Neira. “Tenemos la más absoluta convicción de que Cristina es inocente y su condena es injusta y arbitraria”, planteó la bancada en el inicio del texto.

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El ruido interno

La publicación llegó después de dos días de discusiones internas en el PJ de la Ciudad por las declaraciones de Iañez, legisladora de Fuerza por Buenos Aires y referente porteña de La Patria es el Otro, la agrupación que responde al ministro bonaerense Andrés Larroque.

Durante un acto en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Iañez reivindicó la genealogía política que integran San Martín, Rosas, Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pero se detuvo en la expresidenta para señalar que “ahora está bastante equivocada y jode bastante las pelotas”. La frase generó un fuerte malestar en sectores de La Cámpora y del kirchnerismo, y reavivó la disputa con la corriente que acompaña al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Aunque la declaración no mencionó a Iañez, en el peronismo porteño fue leída como un intento de descomprimir la tensión después de varios días de enojo, cruces en chats e incluso propuestas de repudio, en la previa de la sesión legislativa que se desarrollará este jueves.

La bancada buscó así volver a un punto de consenso interno, con la defensa de Cristina Kirchner, la denuncia de proscripción y la convocatoria a la movilización como ejes comunes.

Una interna que cruza a la Legislatura porteña

El episodio volvió a exponer las tensiones que atravesaron al bloque porteño de Fuerza por Buenos Aires, donde convivieron sectores de La Cámpora, dirigentes del peronismo alineados con el exfuncionario nacional Juan Manuel Olmos y legisladoras vinculadas al axelismo. Iañez integró ese último universo: se formó en La Cámpora, acompañó la ruptura de Larroque con la organización que supo conducir y renovó su banca en 2025 como una de las principales referencias del Movimiento Derecho al Futuro en la Ciudad.

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Su reelección había sido una prioridad para el espacio de Larroque y Kicillof en la negociación de listas de 2025. Por eso, sus declaraciones no fueron leídas como un exabrupto aislado, sino como una intervención política en medio de la pelea por la conducción del peronismo.

El mensaje institucional de Fuerza por Buenos Aires apuntó a encapsular esa discusión y evitar que la pelea siguiera escalando dentro del espacio legislativo. Sin responderle directamente a Iañez, la bancada eligió pronunciarse en defensa de Cristina Kirchner y ordenar la conversación interna alrededor de una consigna común.

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Fuerza por Buenos Aires y la convocatoria a Parque Lezama

La declaración pública sostuvo que la expresidenta “soporta la privación de su libertad” desde hace un año y vinculó su situación judicial con un intento de impedir que reorganice una alternativa política. “Con esto buscan obturar que pueda reorganizarse una alternativa en el país para defender, con patriotismo y coraje, los intereses del pueblo argentino. Pero no lo van a lograr”, afirmó el bloque.

El documento también apuntó contra el gobierno del presidente Javier Milei. Según la bancada porteña, la sentencia contra Cristina Kirchner tuvo “un claro sentido político”: la proscripción. En ese punto, sostuvo que mientras el oficialismo nacional “empobrece a millones de argentinos” y “entrega los recursos” del país, la exmandataria permaneció privada de su libertad pese a conservar “el cariño de millones de argentinos”.

El pronunciamiento cerró con una convocatoria a la movilización prevista para el 20 de junio a las 15 en Parque Lezama. “Sin justicia no hay democracia plena”, concluyó el texto difundido por el bloque de legisladores de Fuerza por Buenos Aires.

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