Córdoba: Eduardo Accastello y Facundo Torres lanzaron la ofensiva digital del PJ rumbo a 2027

Facundo Torres , presidente del PJ de Córdoba , junto a Eduardo Accastello , intendente de Villa María

En Villa María , el Partido Justicialista (PJ) de Córdoba puso en marcha un ciclo de formación para dirigencia y militancia enfocada en la comunicación política digital. La actividad reunió al presidente partidario, Facundo Torres , y al intendente alfitrión Eduardo Accastello , quienes respaldaron una iniciativa orientada a fortalecer la presencia del espacio en plataformas y redes.

Más allá del histórico despliegue territorial y el "puerta a puerta", el partido debe adaptarse a las nuevas lógicas de consumo de información. Los promotores de la acción interna entienden que el juego de las redes será clave para explicar la gestión y construir una contraofensiva organizada frente a la agresividad de la militancia la tropa de Javier Milei, que maneja con destreza la conversación digital .

En la localidad cabecera del departamento General San Martín, Torres y Accastello empezaron a activar a las bases con mensajes que apuntaron a mostrar que "el peronismo es un partido que se mueve”, que camina el territorio y mantiene activas sus más de 400 circuitos provinciales, según indicaron fuentes de la organización de la movida justicialista.

El encuentro, calificado como "positivo" por los organizadores, funcionó como una instancia para encontrarse cara a cara con la dirigencia, contener a los cuadros intermedios y aceitar engranajes antes de que irrumpa formalmente la campaña electoral.

La jornada, que contó con participación de integrantes de la gestión municipal de Villa María, sirvió de marco para debatir de manera interna cuántos de los propios dirigentes y militantes deben cambiar con urgencia la forma de comunicar.

Hacedores vs. Destructores

En ese sentido, Torres ratificó que su recorrido por el interior busca acompañar el proceso de digitalización directamente en las unidades básicas, entendiendo que el despliegue tradicional debe fusionarse de manera obligatoria con las nuevas plataformas para disputar el sentido público en cada localidad.

Por su parte, Accastello celebró la apertura de estos espacios de formación y destacó el histórico recorrido del partido en la provincia, marcando una fuerte diferenciación doctrinaria con el escenario nacional.

El intendente villamariense definió al peronismo de Córdoba bajo la identidad de los "hacedores" frente a los "destructores", apuntando el foco de la gestión como el principal argumento político y validando la necesidad de dotar a la militancia de herramientas modernas para defender el proyecto provincial.

PJ de Córdoba: los ejes de la resistencia virtual

La escudería del PJ cordobés estructuró esta campaña de alfabetización política digital con la coordinación de las legisladoras Ileana Quaglino y Verónica Navarro y la capacitación de la especialista en comunicación política Florencia Gastaudo.

Entre las premisas se refuerza la necesidad de entender que la comunicación política en la era digital plantea tanto desafíos como oportunidades para generar participación real y fortalecer las ideas del justicialismo cordobés fuera de los comités físicos.

Desde el PJ informaron que se busca dotar a la militancia y a los dirigentes de las herramientas necesarias para disputar el sentido público en un escenario digital copado por la virulencia de los libertarios.

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Crece el deseo de un cambio de ciclo, pero Schiaretti y Llaryora continúan liderando los rankings de imagen positiva en tres encuestas pic.twitter.com/mhLzxgkigf — LETRA P (@Letra_P) June 17, 2026

Este plan, con enfoque de formación federal, contempla replicar estas jornadas de intercambio de experiencias en diversas localidades de los distintos departamentos de la provincia.

Tras la escala en Villa María, la cúpula del PJ provincial activó una gira técnica que promete recorrer toda la geografía cordobesa. En el peronismo mediterráneo saben que las elecciones del próximo año ya se están jugando en las pantallas y no están dispuestos a ceder el control del algoritmo.