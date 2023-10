Osvaldo Barcelon: "Un peronismo unido es invencible"

“Estaba haciendo una denuncia porque me amenazaron de muerte”, advirtió a Letra P el concejal este martes. Dijo que le dejaron un mensaje frente a su domicilio y asocia la expresión a distintas denuncias formuladas contra la actual gestión municipal. “No es la primera vez que me pasa. Cuando uno molesta, generalmente lo quieren hacer callar”, dice.

-Todavía los nombres no están. En nuestros pueblos, hablar de candidaturas, por más que estemos cerca de cerrar las listas, no es conveniente porque hay muchas necesidades. Lo último que le importa a la gente es la política y los candidatos. Estamos ante una situación muy compleja, no es normal ni similar al 2001. Los pueblos del interior están ante una situación terminal en muchos aspectos y sobre todo en lo cotidiano. Hablar de candidaturas no es nada bueno para los oídos de los vecinos de Dorrego.